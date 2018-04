Al via la Settimana Europea delle vaccinazioni | FIMP | “Informiamo correttamente le

Mattarella convoca Fico. Salvini : via veti e il governo si fa in una settimana : Unica incognita se si tratterà di un mandato pieno oppure esplorativo - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 17.00 di oggi, al Palazzo del Quirinale, il ...

I mercati asiatici avviano la settimana a passo lento : Partenza debole per le principali borse asiatiche che avviano l'ottava all'insegna della prudenza. L'indice Nikkei della piazza di Tokyo ha chiuso gli scambi in calo dello 0,40% a 22.074,43 punti ...

Sicilia : lavori sul viadotto Morello - chiuso per una settimana tratto A19 Palermo-Catania : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - Rimarrà chiusa fino alla prossima settimana la carreggiata in direzione Palermo del viadotto Morello sull'autostrada A19 Palermo-Catania. La chiusura, annunciata dall'Anas dopo alcune verifiche effettuate questa mattina, sarà necessaria per consentire un intervento di

Formazione : a Venezia da oggi al via la 'Settimana del Mare' (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Gli organizzatori hanno presentato agli studenti le attività della settimana che sono subito iniziate con il seminario organizzato dalla Capitaneria di Porto sul tema “Security a bordo nave e nei porti”. A seguire la visita della mostra dedicata al Centenario di Porto Mar

Formazione : a Venezia da oggi al via la 'Settimana del Mare' (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Saranno cinque giorni fitti di conferenze, visite guidate al porto e alla torre piloti, addestramento e prove di manovra con simulatore, visita alla sala macchine di navi passeggeri, lezioni con docenti e professionisti esperti del settore, Ufficiali della Capitaneria di

Formazione : a Venezia da oggi al via la ‘Settimana del Mare’ : Venezia, 16 apr. (AdnKronos) – I temi della Formazione tecnica marittima e dell’alternanza scuola-lavoro saranno al centro della Settimana del Mare, iniziativa programmata da oggi fino al 20 aprile che mira a offrire agli studenti dell’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica Venier di Venezia corsi teorici e laboratori pratici a elevata specializzazione, a stretto contatto con i principali protagonisti della realtà portuale ...

“L’Espresso non ha diffamato la virologa Ilaria Capua” : il gip archivia il processo contro il settimanale : L’Espresso non ha diffamato la virologa Ilaria Capua. È quanto deciso dal gip del tribunale di Velletri, Gilberto Muscolo, che ha archiviato il procedimento che vedeva imputati l’allora direttore del settimanale Luigi Vicinanza e l’attuale vicedirettore, Lirio Abbate. Contestualmente il gip ha ordinato la restituzione degli atti al pubblico ministero per la prosecuzione delle azioni di sua competenza con riferimento al reato di ...

Un via vai di perturbazioni in settimana : Sguardo alla situazione Salve a tutti come da previsione nella giornata odierna la penisola è interessata da una perturbazione atlantica che sta portando precipitazioni consistenti soprattutto al Centro-nord. Come vediamo però nella mappa sottostante con la pressione al suolo e il disegno con i fronti delle perturbazione arriveranno nei prossimi giorni altri fronti instabili dall’atlantico […]

Al via a Milano la settimana di arte moderna e contemporanea : arte contemporanea del Medio Oriente e Nord Africa", progetto del Guggenheim Museum di NY, o anche "Italiana", che segue il progressivo affermarsi nel mondo del made in Italy attraverso la moda dal ...

Al via a Roma Tre la settimana delle Culture digitali : Roma, 5 apr. , askanews, Al via il 9 aprile all'università di Roma Tre alla terza Edizione della settimana Culture digitali dedicata ad Antonio Ruberti, acacdemico e ingegnere, nella quale verranno ...

Governo - al via la settimana delle consultazioni : Governo, al via la settimana delle consultazioni Domani Mattarella nello studio “alla Vetrata” riceverà le più alte cariche dello Stato, i capogruppo dei partiti e i gruppi misti. Chiuderà la giornata Fdi. Giovedì sarà la volta di Pd, Fi, Lega e infine il M5s. Dopo di che il capo dello Stato dovrà riflettere, e niente […]