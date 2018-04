Al padre non piace un selfie | botte

Al padre non piace un selfie - la picchia : ANSA, - VIMERCATE , MONZA, , 24 APR - Un impiegato brianzolo di quarant'anni è stato arrestato dai carabinieri di Vimercate , Monza, per maltrattamenti dopo che ha picchiato la figlia tredicenne con ...

Marina Berlusconi risponde a Di Battista : «Mio padre sarà nei libri di storia - lui non credo : La figlia dell’ex premier risponde alle dichiarazioni del pentastellato, secondo cui l’ex premier è il «male assoluto». «Mio padre si è conquistato un posto nei libri di storia, del signor Di Battista non credo che su questi libri troveremo grandi tracce». Interpellata dall’Ansa al termine dell’assemblea Mondadori, Marina Berlusconi risponde ad Alessandro Di Battista, che ha definito l’ex premier il «male assoluto». Sulla battuta di suo ...

Sana - si attende l’autopsia in Pakistan. Il padre e il fratello non potranno lasciare il Paese : Ci sono novità importanti sulla morte misteriosa di Sana Cheema, la 25 enne pachistana d’origine e divenuta cittadina italiana dallo scorso settembre, deceduta in circostanze non ancora chiarite una settimana fa in Pakistan. Il padre e lo zio della ragazza infatti non possono lasciare il proprio Paese e la zona dove Sana è stata sepolta si trova so...

Veronica Satti / Un altro no dal padre Bobby Solo - lei non si arrende : il web la critica (Grande Fratello 15) : Veronica Satti, viene già considerato il jolly della casa più famosa della televisione. Nella classifica delle preferenze però al momento fa fatica. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 01:25:00 GMT)

Grande Fratello 15 - Veronica : "Non ho sputtanato mio padre Bobby Solo - voglio un suo abbraccio" (VIDEO) : Nel corso della seconda puntata del Grande Fratello 15 (LIVE SU BLOGO), Veronica Satti è venuta a conoscenza delle dichiarazioni che il padre Bobby Solo ha rilasciato negli scorsi giorni a proposito della sua (di lei) volontà di ricongiungersi. Come noto, il cantante la abbandonò quando lei aveva soltanto 13 anni.Mi sono ritrovata in un vortice mediatico che non ho mai cercato. Ho Solo usufruito del mio diritto di replica. Non l'ho ...

Sana - morta a 25 anni : «Non è stata sgozzata - è stato infarto». Liberi il padre e il fratello : Sana Cheema è stata uccisa in Pakistan dal padre e dal fratello, colpevole di voler sposare un uomo italiano. A due giorni dalla notizia della morte della 25enne residente a Brescia, dal suo...

Alcolici a bimba di 4 anni : denunciati padre - nonna e zia : Davano da bere Alcolici alla loro nipotina di appena 4 anni ritenendo che la madre della piccola fosse incapace di prendersi cura della figlia. Con l'accusa di maltrattamenti in famiglia i Carabinieri ...

“Non sposerai mai un italiano” - Pakistana sgozzata da padre e fratello a Brescia/ Sana Cheema come Hina Saleem : “Non sposerai mai un italiano”, Pakistana sgozzata da padre e fratello a Brescia. La storia della 25enne Sana Cheema, che ricorda da vicino quanto accaduto a Hina Saleem nel 2006(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 09:48:00 GMT)

Veronica Satti - Grande Fratello/ Bobby Solo sbotta : "Si sta tentando di demonizzare un padre che non ha colpa" : Veronica Satti, Grande Fratello 2018, chi è la figlia di Bobby Solo? Il primo scontro nella Casa con Luigi Mario per colpa del cognome... Favoloso!(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 18:52:00 GMT)

Noemi Durini/ Lucio accusa il padre - Biagio si sfoga : “Non c'entro nulla con l'omicidio” (La Vita in Diretta) : Omicidio Noemi Durini: Lucio accusa il padre. Sfogo a La Vita in Diretta: “Non c'entro nulla”. Le ultime notizie: il ragazzo avrebbe inviato dal carcere una lettera al padre della fidanzata(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 18:31:00 GMT)

Il Papa al padre di Alfie : «Il tuo amore come quello di Dio che non si rassegna a perderci» : Anche Thomas Evans ha raccontato ai giornalisti in piazza San Pietro il suo incontro con Bergoglio: 'Il Papa ci ha chiesto: portatelo qui!', ha riferito, 'ho detto al Papa che nessuno nel mondo, ...

Daniele - beffato dall’ex moglie : “Mantengo suo figlio - ma non sono io il padre” : Scoprire di aver riconosciuto un figlio a propria insaputa ed essere obbligato a mantenerlo mensilmente con contributi economici: questa è la folle vicenda capitata a Daniele.Continua a leggere