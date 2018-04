Al Museo di Roma Trastevere la mostra Babele di Gloria Argelés

Roma - l'attrazione della trottola : al Museo Bilotti tanti vip sedotti dall'installazione d'autore : Fascinazione a Villa Borghese. Al Museo Bilotti, al primo piano, in scena le cartoline dell'artista Matteo Negri che mostrano le immagini del suo Navigator: una trottola in poliestere che ha viaggiato ...

Roma - rapina alla Centrale Montemartini. Fuga con la cassaforte del Museo : Due uomini armati e col viso coperto hanno sottratto la cassaforte del museo, un'auto li attendeva all'uscita

Turismo - dal Grano Antico al Museo Sensoriale : alla scoperta di ‘The Roman Venice’ : Un protocollo di intesa con il Polo Museale del Veneto per una fruizione esperienziale del Museo di Altino e di altri siti archeologici del Veneto Orientale, un weekend esclusivo con tante cose da fare tra una terra dal passato glorioso (Quarto d’Altino) e una laguna ricca di storia e misteri come la Laguna Nord di Venezia. Sono questi i primi passi di ”The Roman Venice”, la rete di imprese che si propone di valorizzare in ...

Turismo : dal grano antico al Museo sensoriale - alla scoperta di 'The Roman Venice' : Venezia, 15 apr. (AdnKronos) - Un protocollo di intesa con il Polo Museale del Veneto per una fruizione esperienziale del museo di Altino e di altri siti archeologici del Veneto Orientale, un weekend esclusivo con tante cose da fare tra una terra dal passato glorioso (Quarto d’Altino) e una laguna r

Roma - al Museo Maxxi Samantha Cristoforetti e Amalia Ercoli Finzi : Roma , askanews, - Una coppia da record "spaziale" al Maxxi, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma: Samantha Cristoforetti, astronauta Esa e capitano pilota dell'Aeronautica Militare, ...

Roma : Pasqua al Museo Explora 2018 - eventi per bambini e famiglie : Dal 29 al 31 marzo e nei giorni del 1° e 3 aprile ad Explora, il Museo dei bambini di Roma, in programma tante attività per trascorrere insieme la Pasqua, con laboratori, giochi, workshop di cucina e gli imperdibili Campus. Dedicati alla natura e ai suoi colori, i laboratori di Explora nascono per aggiungere alla visita un’esperienza creativa, per stimolare la scoperta e la socializzazione, coniugando in divertenti momenti arte, scienza e ...

Roma : storie - tradizioni e mestieri Nasce il Museo del Tevere : Un museo del Tevere per riavvicinare i cittadini al loro fiume. Un luogo che racconti la sua storia leggendaria ma anche il lato più quotidiano, i mestieri, le tradizioni, i rituali, quando i Romani, ...

