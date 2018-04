Al lavoro il 25 aprile | gli effetti delle liberalizzazioni

"No al lavoro nei giorni di festa" - ma lo sciopero del 25 aprile non ferma la spesa : Da una parte c'è la volontà sindacale di tutelare i dipendenti dal "rischio" di dover lavorare in un giorno festivo...

Italia - tra il 25 aprile e il 1° maggio in 5 milioni al lavoro : Mentre per la Festa del 25 aprile circa sette milioni di Italiani sono pronti a concedersi una breve vacanza , saranno invece quasi 5 milioni gli Italiani che passeranno questa festività e quella del ...

lavoro - Camusso : 'Sbagliato tenere i negozi aperti 25 Aprile e 1 Maggio' : "Credo che sia profondamente sbagliato avere i negozi aperti nelle tre feste civili del nostro Paese che sono il 25 Aprile, 1 Maggio e 2 Giugno". Lo ha detto il segretario della Cgil , Susanna Camusso ...

lavoro : Cgia - il 25 aprile e 1 maggio per 5 mln italiani nessuna festa - 2 - : ... negozianti, addetti al soccorso stradale, benzinai, bagnini, giornalisti, operatori radio-Tv, fotografi, operai su impianti a ciclo continuo, addetti ai musei/cinema/teatri/mostre e spettacoli vari, ...

lavoro : Cgia - il 25 aprile e 1 maggio per 5 mln italiani nessuna festa : Roma, 24 apr. (AdnKronos) – Sia domani sia il prossimo primo maggio quasi 5 milioni di italiani lo passeranno al Lavoro: praticamente un occupato su 5. A rilevarlo è la Cgia di Mestre. Il settore dove la presenza degli occupati nei giorni di festa è più elevato è quello degli alberghi/ristoranti: i 688.300 lavoratori dipendenti coinvolti incidono sul totale degli occupati dipendenti dello stesso settore per il 68,3 per cento. Seguono il ...

lavoro : Cgia - il 25 aprile e 1 maggio per 5 mln italiani nessuna festa (2) : (AdnKronos) – Le realtà territoriali dove il Lavoro ‘domenicale” è più diffuso sono quelle dove la vocazione turistica/commerciale è prevalente: Valle d’Aosta (29,5 per cento di occupati alla domenica sul totale dipendenti presenti in regione), Sardegna (24,5 per cento), Puglia (24 per cento), Sicilia (23,7 per cento) e Molise (23,6 per cento) guidano questa particolare graduatoria. In coda alla classifica, invece, si ...

Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 20 aprile 2018 : Cancro scelte importati sul lavoro - Scorpione amore in recupero : Paolo Fox, Oroscopo Oggi 20 aprile 2018. Previsioni segno per segno: per il Leone bellissima situazione in amore all'orizzonte. Sentimenti al top anche per il Sagittario(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 11:50:00 GMT)

Nuova offerta lavoro Iliad Italia del 18 aprile : come candidarsi e requisiti richiesti : Oggi 18 aprile emerge una Nuova offerta di lavoro per conto di Iliad Italia. come riporta l'informatissimo 'UniversoFree.com', il quarto gestore nazionale si sta prodigando per la ricerca di un ulteriore figura professionale, da inserire questa volta nella sede di Roma nel settore relativo a regolamentazione e concorrenza. L'esperto dovrà mettere le proprie competenze nella realizzazione di position paper sui maggiori provvedimenti AGCOM e AGCM ...

Al lavoro il 25 Aprile e il Primo Maggio : sindacati divisi tra sciopero e astensione : Disertare il lavoro nelle catene della grande distribuzione o negli esercizi commerciali nei giorni festivi: Cgil e Cisl e Uil la vedono diversamente su come dire no ai turni

Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 13 aprile 2018 : Sagittario con molta voglia di fare sul lavoro : Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 aprile 2018: nuovi incontro per i Leoni single, Bilancia malinconica. Vediamo che giornata sarà quella di oggi per i tredici segni zodiacali(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 19:36:00 GMT)