Al Bano | “In tv faccio share ma a che prezzo se dopo ne approfittano per distruggermi?”

Al Bano : “In tv faccio share ma a che presso se dopo ne approfittano per distruggermi?” : “Sì faccio share, ma a quale prezzo, se dopo ne approfittano per distruggermi?“. Così Al Bano risponde a Roberto Alessi in un’intervista a Libero. Al Bano si sfoga, con il giornalista e “amico” e quando Alessi gli fa notare che i programmi vanno molto bene quando in scena ci sono lui e Romina (vedi Ballando con le Stelle che con la loro ospitata ha battuto Amici) dice di non poterne più della tv e dei social: ...

Al Bano difende Romina in diretta tv e rifiuta il confronto con la Lecciso (video) : “Insieme per rispetto - non per soldi” : Al Bano difende Romina telefonando in diretta tv a Storie Italiane. Il coach di The Voice e l'ex moglie sembrano sempre più uniti in pubblico e dopo l'annuncio dell'allontanamento da Cellino San Marco della compagna di Carrisi, Loredana Lecciso, le voci sul loro rapporto si fanno sempre più ambigue. Dopo il successo riscosso a Ballando Con Le Stelle di sabato 7 aprile, che ha permesso al talent di Rai1 di superare il primo serale di Amici di ...

Al Bano difende Romina in diretta tv e rifiuta il confronto con la Lecciso (video) : “Insieme per rispetto - non per soldi” : Al Bano difende Romina telefonando in diretta tv a Storie Italiane. Il coach di The Voice e l'ex moglie sembrano sempre più uniti in pubblico e dopo l'annuncio dell'allontanamento da Cellino San Marco della compagna di Carrisi, Loredana Lecciso, le voci sul loro rapporto si fanno sempre più ambigue. Dopo il successo riscosso a Ballando Con Le Stelle di sabato 7 aprile, che ha permesso al talent di Rai1 di superare il primo serale di Amici di ...

“Inizia così la mia nuova vita”. La svolta di Loredana Lecciso : dopo le vicissitudini sentimentali - ecco la decisione a sorpresa anticipata dalla solita Barbara D’Urso. Chissà cosa ne pensa Al Bano… : Una relazione che in queste ultime settimane aveva tenuto banco sulle testate di gossip, quella tra Al Bano e Loredana Lecciso, della quale non è ancora del tutto chiara la natura e che secondo alcune testate sarebbe arrivata al suo capolinea, dopo due figli insieme e un rapporto che sembrava poter resistere davvero a tutto. La reunion artistica con Romina Power aveva secondo molti fanno innervosire non poco l’esuberante Loredana, e ...