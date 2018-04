Aida confessa | il vomito-gate fa urlare Favoloso | GF 15

GF 15 - Aida si è sentita male : concorrenti arrabbiati - Nizar confessa : La prima notte di Aida Nizar nella Casa del Grande Fratello non è stato affatto piacevole. L’esuberante spagnola si è sentita male, tanto da correre in bagno a rigurgitare. Forse per la fretta e per un po’ di disattenzione, la donna ha rimesso nel lavandino anziché nel water. A causa di questo piccolo errore, gli altri concorrenti si sono ritrovati davanti ad un bagno sporchissimo. Non appena Alessia e Patrizia si sono rese conto del ‘danno’ ...

Grande Fratello - Aida confessa un segreto ad Alberto : «Mi vergogno a dirlo agli altri - per me è finita» : È dentro da poche ore, ma Aida Nizar sente di aver già compromesso la convivenza con gli altri inquilini della casa del Grande Fratello. Non è stata completamente sincera e ora sta cercando di capire ...