Aemilia | la lezione degli avvocati al corso per giornalisti | “Brutalizzano le notizie

(Di martedì 24 aprile 2018) “Servono cani da guardia per controllare i cani da guardia”. L’espressione colorita è dell’avvocato Alessandro Gamberini, pronunciata presso la Scuola di Scienze Politiche di Bologna al seminario su rapporto tra “informazione e giustizia” che aveva scatenato polemiche prima ancora di andare in scena. I cani da guardia da mettere sotto controllo sono naturalmente i, in particolare quelli della cronaca giudiziaria, accusati daglidelle Camere Penali di “brutalizzare le, copiandole dal padrone, cioè il pm” (Gamberini), di “assecondare il background giustizialista dell’opinione pubblica” (Luigi Stortoni), di “scrivere radicali stupidaggini indecenti” (sempre Gamberini), di “mettere un timbro a fuoco sulla pelleimputati che rimarrà indelebile” (ancora Stortoni). Un attacco ad alzo zero, sebbene condito da offerte di pace tendenti ad attribuire la colpa ...