Adolescenti italiani 31 ore a settimana sul web

Adolescenti italiani assumono troppa caffeina : Sono molteplici gli studi scientifici che hanno appurato i benefici dati dal caffè, bevanda amata da milioni di persone in tutto il mondo, purchè si eviti di esagerare dato il contenuto di caffeina, una sostanza che in dosi elevate può avere effetti negativi. Alcune ricerche, ad esempio, hanno messo in evidenza i benefici dati dal consumo di caffè quotidianamente addirittura per ridurre il rischio che insorgano alcune forme di cancro. La ...