«Ad Alfie hanno riattaccato l' ossigeno | i medici sbagliavano» | il post della mamma E

«Ad Alfie hanno riattaccato ossigeno e acqua dopo 9 ore - i medici sbagliavano» : il post di speranza della mamma su Facebook : La nuova speranza. «Ad Alfie è stato assicurato l'ossigeno e l'acqua! È sorprendente. Non importa cosa accadrà, ha già dimostrato che i medici si...

Spente le macchine - Alfie respira da solo. La madre : Gli hanno dato ossigeno e acqua - è sorprendente : La spina è stata staccata ieri sera. Ma non si fermano i tentativi messi in campo, da più parti, per salvare Alfie e cercare di trasferirlo in un ospedale italiano, dopo che gli è stata concessa la cittadinanza nel nostro Paese

Alfie non morirà oggi : i medici hanno cambiato idea : I medici avevano deciso di staccare oggi la spina dei macchinari che tengono in vita il piccolo Alfie Evans. Ma adesso – dopo l’intervento del Papa e di un eurodeputato – hanno fatto dietrofront, e nei prossimi giorni saranno discusse le migliori alternative per il futuro del bimbo di 23 mesi, affetto da una patologia non completamente identificata. L’Alta Corte inglese aveva autorizzato i medici a interrompere i trattamenti per tenerlo in ...