Acqua | superata l’emergenza idrica in Basilicata

meteoweb.eu

: @sf9light quello è acqua passata l’abbiamo superata ?? - egidio_gialdini : Ordinanza del Sndaco di POLICORO, Enrico MASCIA: < bpjiwon : @sf9light quello è acqua passata l’abbiamo superata ?? - PolicoRobot : RT @egidio_gialdini: Ordinanza del Sndaco di POLICORO, Enrico MASCIA: <

(Di martedì 24 aprile 2018)l’emergenzain: pioggia e neve hanno contribuito a riempire le principali dighe che attualmente contengono 500 milioni di metri cubi di, 87 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Secondo l’Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, il maggiore quantitativo diè invasato nella diga di Montecotugno, dove sono presenti quasi 272 milioni di metri cubi di, 66 in più rispetto al 2017. L'articolol’emergenzainMeteo Web.