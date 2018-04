Accordo M5S-PD | la Boschi trema | il web insorge | Salvini si infuria

Maria Elena Boschi ostile all'Accordo Pd-M5s : la prima testa a saltare può essere la sua : È il momento del grillino Roberto Fico , che ha ricevuto lunedì al Quirinale il mandato esplorativo per trattare in via esclusiva col Pd, circostanza che ha fatto infuriare Matteo Salvini che ha ...

Governo - al via le consultazioni di Fico per Accordo M5s-Pd : Partono oggi le consultazioni di Roberto Fico, al quale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito il mandato di sondare le possibilità di un accordo di Governo tra M5s e Pd. Il ...

Accordo Pd-M5S - la base grillina si ribella : “Mai con i dem - lasciamo il Movimento” : Un Accordo di governo tra M5S e PD? La base grillina sembra non essere affatto intenzionata ad accettare un'eventuale intesa con i dem e moltissimi attivisti in queste ore minacciano di lasciare il Movimento 5 Stelle qualora Di Maio dovesse andare al governo con il Partito Democratico.Continua a leggere

Estensione del Rei - salario minimo - Nato e Ue : i punti che possono mettere d'Accordo M5S e Pd : Ci sono i temi su cui avviare il dialogo, come richiesto da una parte del Pd. C'è il mandato conferito dal presidente Mattarella, come richiesto da una parte del Pd. Ora un dialogo costruttivo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico potrebbe ufficialmente partire. Il presidente della Camera Roberto Fico, incaricato di verificare una possibile intesa tra grillini e dem, lo ha chiarito appena uscito dal colloquio con il Capo dello ...

Intervista a Marcucci (Pd) “Se M5S non cambia idea su Jobs Act e riforme niente Accordo” : Nonostante il presidente della Repubblica abbia affidato al pentastellato Roberto Fico un mandato esplorativo per verificare l'esistenza di un'ipotetica maggioranza di governo Pd-M5S, il capogruppo dem al Senato, Andrea Marcucci, dichiara a Fanpage.it che difficilmente si potrà siglare un'intesa con i grillini perché i punti di contatto sui temi sono pochi e superficiali.Continua a leggere

Accordo Pd-M5S - i renziani chiudono le porte a Fico : “Siamo alternativi ai grillini” : Il presidente della Repubblica ha conferito un mandato esplorativo a Roberto Fico per sondare l'esistenza di un'intesa tra PD e M5S. I renziani, però, che sono la maggioranza in Parlamento, non hanno intenzione di trattare con i grillini.Continua a leggere

Governo - Orfini : “Incarico a Fico? Il Pd resta alternativo al M5s - non c’è possibilità di un Accordo politico” : “Ascolteremo ovviamente con rispetto e attenzione Fico, con rispetto sia per lui che per la funzione che rappresenta. Ma il mio parere resta quello dei giorni scorsi: eravamo, siamo e resteremo alternativi ai Cinque stelle per cultura politica, programmi e idea della democrazia. Quindi non ci sono le condizioni per un accordo politico tra Pd e M5s. L’abbiamo sempre detto e lo ribadiamo nel merito”. Lo ha detto il presidente Pd ...

Governo - Toti : 'Vorrei non escludere ancora un Accordo con il M5s' : Il governatore della Liguria e consigliere politico di Silvio Berlusconi, Giovanni Toti, prova a tenere aperto il dialogo con il MoVimento 5 stelle. "Vorrei non escludere ancora un accordo di Governo ...

Toninelli : Flat tax? Se non svantaggia poveri M5S d'Accordo : "La semplificazione della tassazione è nel nostro programma. Se c'è un meccanismo per cui la Flat tax è costituzionale e non svantaggia i poveri, noi siamo d'accordo". Lo afferma il capogruppo del ...

Pd : “Accordo con M5S? Rispetteremo le decisioni del presidente Mattarella” : Il segretario reggente del Partito Democratico, Maurizio Martina, non apre nettamente al Movimento 5 Stelle, ma ha dichiarato che il partito si rimetterà alle decisioni del presidente della Repubblica: "Adesso noi dobbiamo fare una cosa: aspettare le indicazioni del presidente Mattarella e capire quale sarà lo scenario da lunedì. Noi vogliamo essere assolutamente rispettosi di questo passaggio che il presidente sta facendo".Continua a leggere

Governo - Cuperlo (Pd) : “Accordo con M5S? Se Di Maio ci vede come la Lega è dura” : “Ascolto Di Maio che ripete o io o nessuno, subito dopo aggiunge che è pronto a un accordo o con la Lega o con il Pd e a questo punto dire questa e quella pari sono non è la premessa migliore per una riflessione comune che non vedo all’orizzonte”. Gianni Cuperlo in un incontro avvenuto stamattina a Milano ha detto la sua sul possibile accordo con il M5S. Cuperlo si è poi soffermato sulla sentenza della trattativa Stato-Mafia. ...

Governo - Sala : “Accordo con M5s? Auspico di sì. Il Pd parla troppo a sé stesso - bisogna guardare al futuro” : “Auspico di sì. Su alcuni principi fondamentali bisogna intendersi. Tra reddito di cittadinanza e il nostro welfare solidale è chiaro che il modello giusto sia il nostro, però bisogna parlare con tutti”. Con queste parole il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha risposto a chi gli ha chiesto se vede di buon occhio un possibile accordo con il M5S. Sala ha poi detto la sua sul modello segretario del partito-leader. “Non è il ...

M5s-Pd - tanti i temi su cui un Accordo c’è già : ma sui punti cruciali incompatibilità totale : Un accordo tra M5s e Pd è possibile? Uno studio della società Reti confronta i due programmi ed evidenzia come ci sia convergenza sulla maggior parte dei temi, ma sugli argomenti centrali per entrambi l'incompatibilità è totale.Continua a leggere

Governo - Berlusconi : 'No Accordo con M5S - pericolo per Italia. Meglio Pd'. Mattarella riflette due giorni : 'In politica quando si parla di appoggio esterno si parla di voti per la fiducia; invece per noi questi voti non sono necessari perché M5s e Lega in quanto a numeri sono autosufficienti . Non si ...