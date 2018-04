Accordo con il Pd | parlamentari e base M5S si spaccano Giovedì l' assemblea dei gruppi

Di Maio : «Con Salvini si chiude qui - Accordo con il Pd o si torna al voto». Martina : disponibili al dialogo : Dopo l'incontro alla Camera la delegazione del Pd, il presidente di Montecitorio Roberto Fico incontra la delegazione M5s composta dal capo politico Luigi Di Maio e dai capigruppo...

Sempre più imprese firmano Accordo per lotta alla contraffazione : Roma, 24 apr. , askanews, Nella giornata di oggi altre 3 aziende , Philip Morris International, Philipp Plein e Zanellato, e un'associazione , Motion Picture Association, hanno sottoscritto un ...

Governo - Gozi (Pd) : “Accordo con M5s? Voterò no. Non vedo novità per la formazione di un esecutivo con loro” : “Se si voterà nella prossima direzione nazionale per un accordo con il M5S io Voterò no”. Uno dei primi a opporsi alle aperture di Maurizio Martina e all’ipotesi di accordo per la formazione del Governo tra M5s e Partito democratico è il renzianissimo Sandro Gozzi, esponente dem e attuale sottosegretario agli Affari europei. “Io a oggi non vedo novità per la formazione di un Governo con loro, se ci fossero cambiamenti ...

In direzione contraria. La linea renziana sarà no all'Accordo con il M5S : No all'accordo con il M5s. E' questa la linea che i renziani porteranno in direzione nazionale, organo che verrà convocato probabilmente lunedì prossimo. Il segretario dimissionario del Pd, Matteo Renzi, oggi è nel suo studio a Palazzo Giustiniani. Era lì quando i quattro delegati del Pd, Maurizio Martina, Matteo Orfini, Andrea Marcucci e Graziano Delrio, hanno incontrato il presidente della Camera Roberto Fico, ...

Maurizio Martina ha detto che il PD potrebbe convocare la direzione nazionale per discutere un eventuale Accordo con il M5S : Dopo aver partecipato alle consultazioni con il presidente della Camera Roberto Fico, il segretario reggente del PD Maurizio Martina ha detto che solo con «la fine definitiva di qualsiasi tentativo di un accordo tra Cinque Stelle, Lega e centrodestra», e The post Maurizio Martina ha detto che il PD potrebbe convocare la direzione nazionale per discutere un eventuale accordo con il M5S appeared first on Il Post.

Trump : 'Accordo sul nucleare con l'Iran terribile - è un disastro' : Il presidente americano, Donald Trump, ha criticato ancora una volta l'intesa sul nucleare con l'Iran. "E' un disastro, un accordo terribile, che non avrebbe mai dovuto essere fatto - ha spiegato - . ...

“Senza di me” - i renziani in rivolta contro l’Accordo PD-M5S : “Umiliante - ci opporremo” : I renziani respingono in blocco l'apertura al M5S prospettata a margine della consultazioni con Fico dal segretario dem, Maurizio Martina: "Senza di me" è l'hashtag rilanciato dalla base di militanti e da molti esponenti renziani per protestare contro un eventuale dialogo di governo con il Movimento 5 Stelle.Continua a leggere

Apple - Accordo con Dublino sui 13 miliardi di tasse non pagate : MILANO - Apple ha trovato un accordo con il governo irlandese a proposito dei 13 miliardi di tasse che secondo la Commissione Europea Dublino ha scelto di non incassare, favorendo così l'azienda di ...

I renziani lasciano solo Martina : "Se fai un Accordo con Di Maio - senza di noi" : Ai renziani non interessa sedersi al tavolo con Luigi Di Maio. Sono passati pochi minuti dalla fine del colloquio tra la delegazione del Partito Democratico e il presidente della Camera Roberto Fico per ragionare su una possibile intesa Pd-M5S e su twitter ha subito ripreso a circolare l'hashtag #senzadime. Prese di distanza nette dall'apertura fatta dal segretario Maurizio Martina che all'uscita dal confronto con Fico - incaricato con un ...

