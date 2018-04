: Abruzzo, blitz dei nas in ristoranti etnici: sequestri e chiusure #nas - MediasetTgcom24 : Abruzzo, blitz dei nas in ristoranti etnici: sequestri e chiusure #nas - NotizieIN : Abruzzo, blitz Nas in ristoranti etnici - NotizieIN : Abruzzo, blitz Nas in risotanti etnici -

I Carabinieri del Nas di Pescara hanno eseguito una serie di controlli nel settore della ristorazione etnica in tutto l'. I militari hanno ispezionato complessivamente 16 attività. Sottoposte a provvedimento di sospensione dell'attività due imprese alimentari, sequestrati 380 kg di alimenti, segnalate 12 persone all'autorità sanitaria e amministrativa ed elevate violazioni amministrative per 18.000 euro. Il valore delle attività e delle attrezzature sospese è stimato in circa un milione di euro.(Di martedì 24 aprile 2018)