A spasso con Fico

Parla Marina Conte - la madre di Marco Vannini : "Mio figlio è in un fornetto al cimitero - loro sono a spasso e stanno festeggiando" : È arrabbiata, delusa, quasi senza speranza. Alla lettura della condanna a 14 anni di carcere nei confronti di Antonio Ciontoli e della sua famiglia per la morte di suo figlio Marco Vannini, il 19 maggio del 2015, Marina Conte ha urlato "vergogna, assassini!". Oggi ha Parlato al Messaggero, in un'intervista a firma di Alessia Marani."Mio figlio è in un fornetto al cimitero, loro se ne stanno a spasso e staranno pure festeggiando. ...