A Milano primo festival delle serie tv

Mobilità : parte a Milano il primo car sharing di comunità in Europa : UPTOWN sarà il primo insediamento residenziale in Europa con un servizio privato di car sharing per i residenti che avranno a disposizione una flotta di auto elettriche a loro riservate. L’auto elettrica prescelta è il nuovo modello D2 di Share’ngo, che offre tutto quello di cui avranno bisogno i residenti ad Uptown per muoversi in città: 2 posti, 80Kmh, autonomia estesa a 180Km, brillanti e facili da guidare con ingresso libero in Area C e ...

Air Italy annuncia il primo volo diretto Milano - Mumbai : Continua il piano d'espansione di Air Italy , c ompagnia aerea italiana con sede a Olbia nata dalla fusione fra Meridiana fly e Air Italy . Il vettore aereo ha annunciato il primo volo non-stop Milano ...

L'arcivescovo di Milano : don Primo ci dia coraggio : La visita a Bozzolo e la messa ricordando e celebrando il messaggio di Mazzolari 'Lui esempio di chi si fa avanti, noi troppo spesso siamo ancorati alla paura'

Incidenti : car2go offre a tutti i suoi clienti un corso di primo soccorso realizzato dalla Croce Rossa di Milano : L’importanza di insegnare ai propri clienti quale comportamento adottare in caso di sinistro è da sempre un tema caro a car2go. Anche quest’anno, infatti, l’azienda leader nel campo del carsharing a flusso libero ha deciso di offrire ai propri clienti la possibilità di prendere parte, gratuitamente, ad un corso di primo soccorso e prevenzione infortuni, realizzato dalla Croce Rossa di Milano. Da tempo, infatti, la Croce Rossa milanese è ...

Il primo archivio che raccoglie i quaderni scolastici di tutto il mondo : accade a Milano : Sono già state digitalizzate 30 mila pagine: quaderni di grammatica o di poesia, diari o semplici appunti, i documenti raccolti provengono da tutto il mondo e alcuni sono antichissimi. Così l’associazione quaderni Aperti racconta la storia: attraverso la voce dei bambini.Continua a leggere

Milano : primo Fintech Forum dedicato alle applicazioni della tecnologia blockchain : Bitcoin, certamente, ma non solo: la tecnologia denominata ‘blockchain’, ovvero la ‘catena di blocchi’ o ‘nodi’ che determina un innovativo sistema di certificazione trasparente e controllabile, sta invadendo altri ambiti e può risultare estremamente innovativa anche nell’economia reale: dagli atti senza più bisogno del notaio al trattamento dei dati sensibili, dalla filiera di qualità alla certificazione del Made in Italy. Di questo si parlerà ...

Mobilità sostenibile : il Comune di Milano assegna a ReFeel eMobility il primo servizio di Corporate car sharing “station based” elettrico : ReFeel eMobility, JV tra il Gruppo ReFeel e il Gruppo Building Energy, attivo nel settore del Corporate car sharing ecosostenibile, ha vinto la gara indetta dal Comune di Milano per l’assegnazione del primo “Corporate car sharing elettrico station based” presente sul territorio comunale, che ha l’obiettivo di fornire ad aziende, strutture alberghiere, campus universitari, centri direzionali e residenziali una soluzione di Mobilità flessibile ad ...

Milano - Cisl primo sindacato in Atm. Cgil-Uil polemica sul sistema di voto - Usb «fantasma» anche nelle urne : Secondi, dopo la Cisl, per numero di preferenze ricevute, ma solo terzi, per numero di delegati sindacali eletti. Il paradosso, che riguarda la Uil, spicca dai risultati delle elezioni per il rinnovo ...

Mercato immobiliare - calo nel primo trimestre. Milano più cara di Roma - : Secondo i dati raccolti dall'Osservatorio del portale immobiliare.it, nei primi tre mesi dell'anno, a livello nazionale i prezzi degli immobili residenziali sono scesi dello 0,2%. Tendenza riscontrata ...

Quali emozioni di fronte ad un quadro? A Milano il primo studio che unisce arte e neuroscienze : L’esperimento è stato condotto nelle Gallerie d’Italia di Milano: l’obiettivo, stabilire Quali opere d’arte hanno il maggior impatto emotivo sullo spettatore. Caravaggio è uno dei più apprezzati.Continua a leggere

Milano - in servizio sulla linea 84 primo di 25 bus elettrici : San Donato Milanese , askanews, - Stesse dimensioni, stessa livrea e stesso numero di posti, ma un motore che quasi non lo senti. Se non fosse per la presa di corrente laterale e per le scritte sulle ...

Milano : in servizio il primo bus elettrico - saranno 1.200 entro il 2030 : Milano, 27 mar. (AdnKronos) – La conversione all’elettrico della flotta di bus Atm a Milano è cominciata. E’ entrato in servizio il primo bus elettrico dei 25 ordinati per questo’anno, per un investimento di 14 milioni di euro. I prossimi dieci saranno consegnati a metà aprile ed entreranno tutti in servizio sulla linea 84 che percorre la tratta San Donato M3 – Largo Augusto. L’obiettivo più a breve termine è ...

Atm - partito il primo bus elettrico di Milano : 180 km di autonomia - 5 ore per la ricarica : Sala ribadisce: "Svolta verde necessaria, entro il 2030 tutti i mezzi saranno così". Da qui a fine anno consegnati 25 bus

Pattinaggio artistico - Carolina Kostner sei una DEA! Pazzesco primo posto ai Mondiali di Milano dopo il corto - Zagitova alle spalle! : Una vera Regina del Ghiaccio, una meraviglia divina capace di riempire il Mediolanum Forum di mercoledì pomeriggio, una Fata in grado di volare verso i massimi sistemi celestiali, un’icona del Pattinaggio, un monumento incrollabile in grado di emozionare i cuori di tutta una Nazione, di far ribollire il ghiaccio e di fare piangere di gioia tutto il pubblico. Semplicemente Carolina Kostner che ha confezionato l’ennesima magia di una ...