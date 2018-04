A Bruxelles M5S ha provato a far chiudere subito l' Ilva | tra noi e loro distanza

'Le coperture per il reddito di cittadinanza M5S sono un trucchetto contabile : Bruxelles direbbe No' - di C. Paudice - : ... e una misura del genere potrebbe avere come effetto che una parte ancora maggiore dell'economia vada verso il nero, ma la tendenza dovrebbe essere opposta.

Daniel Gros all'HuffPost : "Le coperture per il reddito di cittadinanza M5S sono un trucchetto contabile : Bruxelles direbbe No" : Un trucchetto puramente contabile che andrebbe incontro a un netto "niet" di Bruxelles. È il giudizio di Daniel Gros, economista tedesco e direttore del Centre for European Policy Studies (Ceps), sulle coperture proposte da Pasquale Tridico, indicato da Luigi Di Maio come ministro del Lavoro in un governo M5S, per "autofinanziare" il reddito di cittadinanza. Il docente di diritto del lavoro all'Università Roma Tre, con un post sul ...