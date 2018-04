A 3 anni si perde nel bosco | cane cieco e sordo la protegge e la riscalda per tutta la

“L’ultimo bacio”. La foto straziante. A 6 anni perde il papà - poi la mamma si ammala di cancro al seno : per Roxy le tragedie non finiscono mai. Ora la madre non c’è più - ma quello che ha fatto con la sua piccola ha commosso il mondo : A soli 8 anni deve già affrontare delle prove difficilissime. Roxy Fenn è una bimba di Benfleet, nell’Essex (Gran bretagna) che due anni fa ha perso il papà, Bob, deceduto nel sonno a causa di alcuni gravi problemi cardiaci. Così è rimasta sola con la sua mamma Vicky, ma adesso anche lei se ne è andata. Come riportato dal quotidiano inglese The Sun, la donna due anni fa si è ammalata di cancro al seno, proprio dopo che il marito era ...

Si sporge dalla finestra - perde l'equilibrio e cade : morta una donna di 54 anni : Tragedia la scorsa notte a Quinzano (Brescia). Una 54enne è caduta dalla finestra della mansarda della sua abitazione precipitando per diversi metri. Tutto sotto gli occhi di una delle sue figlie, che ha dato immediatamente l'allarme. Sul...

Australia - bimba di tre anni si perde nel bosco : salvata da un cane : Una bimba di tre anni si perde in un bosco. Genitori, polizia, volontari la cercano per ore e ore. Setacciano ogni angolo della regione di Southern Downs, in Australia . Gridano il nome di "Aurora" ...

'Basta - dammi il cellulare'. A 12 anni perde la testa : E ci amiamo alla follia': la coppia più 'discussa al mondo'. Lui 19enne, lei già nonna. Una storia 'impossibile' ricca di dettagli inverosimili , sì, si parla anche di sesso,

“Basta - dammi il cellulare”. A 12 anni perde la testa di fronte al sequestro del telefonino. E - sotto gli occhi del padre - compie un gesto folle e sconsiderato. L’Italia a bocca aperta di fronte a questa storia dal finale ancora più assurdo : Sull’opportunità di lasciare in mano a dei bambini in età ancora non adulta un cellulare, e sul come consentire loro di gestire l’accessorio, le discussioni negli ultimi anni sono state quasi infinite. Di sicuro, però, la dipendenza dal telefonino può scatenare reazioni alle volte davvero imprevedibili, come accaduto a questa famiglia del Salento che ha visto di colpo la giornata rischiare di precipitare verso una tragedia ...

KINGDOM HEARTS 3 : arriva il nuovo trailer classic Kingdom che mostra i minigiocchi stile LCD anni 80! Da non perdere : Una delle case produttrici più amate da parte dei videogiocatori che non possono fare a meno del gaming è senza dubbio Square-Enix che fino ad oggi ha accompagnato generazioni su generazioni sfornando sempre videogames di altissima qualità che hanno ottenuto numerose vendite. Kingdom HEARTS 3: ecco il nuovo trailer classic Kingdom che mostra i minigiocchi stile LCD anni 80, analizziamo il tutto In occasione del Kingdom ...

Pesaro - perde il controllo dell’auto e finisce in una scarpata : Danilo muore a 24 anni : Danilo Biagi, operaio di 24 anni, è morto in un incidente stradale verificatosi questa mattina mentre stava tornando a casa dopo una festa. Grave l'amico che viaggiava con lui. Forse un colpo di sonno gli ha fatto perdere il controllo della sua vettura. "Il silenzio è la cosa migliore oltre la vicinanza alle famiglie".Continua a leggere

In 10 anni la scuola italiana perderà un milione di allievi : Nel 2028, a causa del progressivo calo delle nascite, dei 9 milioni di banchi oggi occupati in Italia da studenti di tutti i gradi, dalla materna alla secondaria, ben un milione rimarrà vuoto. L’effetto - se la politica non interverrà - sarà la perdita di 55.000 posti di lavoro per i docenti. È lo scenario che emerge da «scuola. Orizzonte 2028», in...

Giovanni Ciacci si svela : perde 23kg - nozze in vista con il principe etiope : Giovanni Ciacci si svela a la Zanzara: “Ho perso 23kg e sposo il principe etiope a luglio” Giovanni Ciacci e le rivelazioni che non ti aspetti. Il costumista di Detto Fatto, nonché ultra discusso concorrente di Ballando con le Stelle, è stato intervistato da Giuseppe Cruciani, il vulcanico conduttore del programma di Radio24 La Zanzara. […] L'articolo Giovanni Ciacci si svela: perde 23kg, nozze in vista con il principe etiope ...

Sub perde la telecamera nell’oceano : la ritrova due anni dopo ancora funzionante : Una sub giapponese ha smarrito la telecamera durante un immersione: degli studenti l'hanno ritrovata su una spiaggia due anni dopo ancora perfettamente funzionante.Continua a leggere

Verona - perde il controllo dell’auto e si ribalta : Marco muore a 19 anni : Marco Agnello, 19enne originario di Palermo, è morto dopo aver perso il controllo della sua auto, che si è ribaltata su se stessa. È successo in provincia di Verona, dove risiedeva da anni. Secondo gli inquirenti, che ancora devono ricostruire la dinamica, l'incidente sarebbe stato causato dall'eccessiva velocità.Continua a leggere

La mamma la fa sparire per non perderne la custodia : Mariah ritrovata sana e salva dopo 2 anni : Mariah Martinez, bimba texana di 9 anni, era scomparsa nell'ottobre del 2016: la madre aveva fatto sparire lei e suoi fratellini dopo averne perso la custodia. La donna è riapparsa nel 2017 con gli altri due figli, ma di Mariah ancora nessuna notizia fino a qualche giorno fa, quando un telespettatore dello show americano LivePd ha segnalato la presenza della piccola in New Mexico.Continua a leggere

Fabrizio Frizzi morto. La squadra di Raiuno perde il suo capitano - aveva 60 anni : Fabrizio Frizzi è morto. A dare l'annuncio è la famiglia del conduttore in una nota. "Grazie Fabrizio per tutto l'amore che ci hai donato". Così la moglie Carlotta, il fratello Fabio ed i familiari. Frizzi, 60 anni, si è spento nella notte all'ospedale Sant'Andrea di Roma, in seguito ad una emorragia cerebrale.Il 23 ottobre scorso Fabrizio Frizzi venne colto da un malore, una ischemia, durante la registrazione di una ...

Maltempo - Cia : milioni di danni nei campi - ora non disperdere acqua : In due settimane è caduta dal cielo oltre un quarto dell’acqua precipitata nel corso di tutto il 2017 in Italia. Quello che adesso è un grosso problema dovrà però diventare risorsa, per fronteggiare la stagione di siccità nei campi coltivati. A sostenerlo la Cia-Agricoltori Italiani che continua a monitorare le realtà territoriali per verificare l’entità dei danni economici nelle aziende. L’eventuale mancanza d’acqua nel periodo estivo, infatti, ...