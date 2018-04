5 motivi per cui Walker Texas Ranger è diventato un cult

Dal cuore alla pelle - otto motivi per cui il sesso fa bene : Avere una vita sessuale attiva è un toccasana, lo dice la scienza. Sono otto i motivi per cui il sesso fa bene alla salute: dagli effetti positivi sul sonno e sul cervello alle sue azioni ''anti-aging' e protettiva per il sistema cardiovascolare. Uno studio ...

Dell’Utri - la Cassazione accoglie il ricorso sulla detenzione : “Ora tribunale valuti di nuovo scarcerazione per motivi di salute” : Nonostante la recente condanna alla fine del processo sulla Trattativa Marcello Dell’Utri torna a sperare di lasciare il carcere. La corte di Cassazione ha infatti annullato l’ordinanza del tribunale di Sorveglianza di Roma che il 5 dicembre 2017 aveva giudicato compatibili con il carcere le condizioni di salute dell’ex senatore. Lo rendono noto i legali del fondatore di Forza Italia Simona Filippi e Alessandro De Federicis. “Ora la ...

Elezioni Molise - cinque motivi per cui M5s ha perso : Non voglio fare la figura di quello che sapeva già come sarebbe andata a finire l’elezione del presidente del Molise. Così non è, e non sarebbe onesto intestarsi un vaticinio che fino a ieri in tarda serata non avrei avuto il coraggio di fare senza sudare freddo: però, credetemi, negli ultimi giorni di campagna elettorale la sensazione che i 5 Stelle non avrebbero ripetuto il successone delle politiche era palpabile. Per una serie di ...

Lite per futili motivi finisce nel sangue : due giovani accoltellati nel Napoletano : Una Lite per futili motivi tra due gruppi di giovani è finita con l'accoltellamento di due dei contendenti, finiti in ospedale. È successo la scorsa notte a Casalnuovo, in provincia di Napoli. I due ...

Petrolio - tutti i motivi per cui il barile sta correndo verso i 75 dollari : Non si arresta la corsa del Petrolio. Dopo il balzo del 3% di ieri, il Brent è ora lanciato verso quota 75 dollari al barile, ai massimi da quattro anni. Il riferimento europeo oggi...

Liegi-Bastogne-Liegi 2018 : i cinque motivi per cui Vincenzo Nibali può sognare il colpo alla Doyenne : A caccia di un altro miracolo. Domenica Vincenzo Nibali affronta la Liegi-Bastogne-Liegi con il sogno di ripetere l’impresa riuscita a marzo alla Milano-Sanremo: conquistare la Doyenne darebbe ancor più spicco alla carriera già fenomenale del corridore siciliano. Il capitano della Bahrain-Merida ha dimostrato di poter puntare al colpo grosso: andiamo a scoprire i cinque motivi per cui l’azzurro ci può credere. Classe, coraggio e ...

'Calcio vietato ai profughi per motivi d'igiene' - squalificati 14 dirigenti : Nel gennaio 2017, su pressione dei genitori dei loro giovani calciatori, si erano trovati spalle al muro, costretti a negare il pallone 'per ragioni di igiene e sanità pubblica' ai profughi dell'ex ...

Siria - spari sul team di sicurezza dell’Onu durante la ricognizione a Duma : rinviata missione dell’Opac per motivi di sicurezza : spari sul team di sicurezza dell’Onu che luendì ha compiuto un primo sopralluogo a Duma, in Siria, per verificarne le condizioni di sicurezza in vista dell’arrivo degli ispettori Opac, incaricati di verificare il presunto attacco chimico del 7 aprile scorso che ha provocato oltre 70 morti e innescato la reazione di Usa, Francia e Gran Bretagna. Quindi tutta l’operazione è stata bloccata per motivi di sicurezza. Lo ha riferito ...

Inter - Spalletti ha 4 buoni motivi per ritenersi soddisfatto : La vittoria contro il Cagliari ha permesso all'Inter, anche se momentaneamente, di raggiungere il terzo posto in classifica. Proprio il tecnico toscano, scrive il Corriere dello Sport, ha dei buoni motivi per essere soddisfatto. 'L'Inter si è presa almeno per una notte il terzo posto e grazie al netto successo sul Cagliari ha sorpassato sia la Roma sia la Lazio, impegnate ...

Crotone-Juventus - ecco 10 buoni motivi per cui i pitagorici possono riuscire a fermare la capolista : Stasera alle ore 20:45 i riflettori del turno infrasettimanale di serie A saranno tutti puntati sullo stadio Ezio Scida, in Calabria, dove la Juventus capolista è attesa da una partita ostica e difficile. I pitagorici allenati da Walter Zenga, infatti, cercano disperatamente punti per una salvezza non certo impossibile, con l’obiettivo di bissare la miracolosa impresa di un anno fa. Una partita che molti considerano dall’esito ...

10 motivi per seguire su Instagram la guardia del corpo di Ed Sheeran : Kevin Myers è la guardia del corpo di Ed Sheeran ed è sbarcato su Instagram l’8 aprile con il profilo @securitykev. I suoi post non sono passati inosservati e conta già 220mila follower e uno stuolo di fan divertiti. Ironico, sopra le righe, ma allo stesso tempo sempre intento a supervisionare quello che circonda il cantante. LEGGI ANCHEEd Sheeran: «Quando avrò dei figli, dirò addio alla musica» Nei post online lo vediamo mentre abbraccia ...

10 motivi per smettere di fumare - o essere fieri di averlo fatto - : ... perché spendere così tanti soldi in make-up e anti-rughe quando basterebbe non spenderne più in tabaccheria? Per avvertire meno la fatica La scienza lo conferma ma anche un bambino delle elementari ...

