25 aprile | Lega attacca | ' A Bologna si celebra mettendo all' indice i fascisti'

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : consultazioni Castellati - 1° giro a vuoto con M5S e Lega (19 aprile 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: a Elisabetta Alberti Castellati un incarico esplorativo. Morta Barbara Bush. Indagati i genitori di Renzi. Simy riapre la Serie A. (19 aprile 2018).(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 04:27:00 GMT)

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 aprile : L’ex Cav lega la Lega al patto - poi dice : “Ms5 non sa abc della democrazia” : Consultazioni La zampata di B. cambia lo “schema” del Quirinale Mattarella non regge più lo stallo tra Lega e M5s: si va verso un “esploratore” di centrodestra in un quadro mutato di Fabrizio d’Esposito Il guinzaglio corto di Marco Travaglio La gag del Cainano che umilia per l’ennesima volta i suoi alleati sotto le auguste volte del Quirinale non è soltanto folklore. A 40 giorni dalla sua ennesima disfatta elettorale, sono accadute varie ...

Di Maio affida al prof. Della Cananea il compito di studiare e confrontare programmi di Pd e Lega "entro 30 aprile" : Luigi Di Maio ha conferito al prof. Giacinto Della Cananea "l'incarico di esaminare i programmi ufficiali elettorali che sono stati presentati dalle forze politiche Lega e Pd al fine di vagliare sia gli aspetti comuni, sia gli aspetti distintivi, segnalando le differenze di contenuto ritenute superabili e quelle - invece - insuperabili". Lo si apprende dal blog delle Stelle, che fornisce anche un importante riferimento temporale per l'incarico, ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Salvini querela don Alberto Vigorelli per offese alla Lega (11 aprile) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Matteo Salvini, segretario della Lega, querela don Alberto Vigorelli per diffamazione nei confronti del Carroccio. (11 aprile 2018).(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 13:39:00 GMT)

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : consultazioni - si riparte nel segno del governo M5S-Lega? (11 aprile 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: scoppia il caso Tutor. Reso noto il calendario per il nuovo giro di consultazioni. Sei arresti a Milano per tangenti sanitarie. (11 aprile 2018).(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 01:49:00 GMT)

Lega Pro - mercoledì 11 aprile è il “calcio dei valori day” : Due iniziative di valore sono quelle che caratterizzano un mercoledì speciale, il prossimo 11 aprile, che la Lega Pro declina al sociale. Si parte all’alba con l’allestimento di tre ”campetti da gioco” di 20×30, sotto l’obelisco in Piazza San Pietro, dove dalle 8,30 giocheranno in 100 tra bambini e bambine. Sono i ragazzi del Torneo di IV categoria, atleti speciali con deficit cognitivi e reazionali con le ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Lega e M5S sempre più lontani a suon di "no" (10 aprile) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Calabria, autobomba a Vibo Valentia uccide 42enne: responsabilità della 'ndrangheta? Roma, notte di Champions (10 aprile 2018)(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 01:29:00 GMT)

Lega Prima - Romics : il 7 e 8 aprile le finali della Stagione 3 : A supportare e a raccontare l'evento ci saranno i Media Partner Corriere dello Sport, TuttoSport, ESPORTERS e Powned.it . Come Tech Partner, invece, sarà ASUS Republic of Gamers a permettere lo ...

Lega Pro - i suoi club e i giovani in udienza dal Papa l’11 aprile : “Sarà una festa del cuore e dello sport. Un’opportunità da vivere insieme”. Sono convinti i ragazzi e le ragazze che, con i vertici della Lega Pro e i club, mercoledì 11 aprile, saranno in Piazza San Pietro all’udienza di Papa Francesco. La presenza più importante sarà proprio quella degli atleti speciali, che hanno deficit cognitivi e relazionali e che scendono in campo nel Torneo di IV Categoria, delle ragazze ed i ...

Lega Pro - club e ragazzi dal Papa l'11 aprile. : Per i giovani atleti è un incoraggiamento non solo a giocare, ma a mettersi in gioco nella vita come nello sport, senza paura, con coraggio ed entusiasmo".