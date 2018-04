ilfattoquotidiano

: 25 aprile, il sergente americano che doveva bombardare la Torre di Pisa. Ma restò abbagliato da piazza dei Miracoli… - Cascavel47 : 25 aprile, il sergente americano che doveva bombardare la Torre di Pisa. Ma restò abbagliato da piazza dei Miracoli… -

(Di martedì 24 aprile 2018) This is Able George One. Fire. Chissà quante volte si è ripetuto queste sei parole nella testa, ilLeon Weckstein, senza riuscire a pronunciarle, senza avere il coraggio di dare l’ordine alle batterie di cannoni e al cacciatorpediniere, già puntati dal mare, di fare fuoco, di raderla al suolo, quellapendente di, su cui forse si annidavano i nazisti che da giorni tengono in scacco il suo reggimento di fanteria, il 363, e riducono troppi suoi compagni a brandelli. I tedeschi conoscono gli spostamenti degli americani così nel dettaglio che non possono essere altro che lì, nel punto più alto della città. Ha 23 anni, quel 22 luglio del 1944, Leon. Pelle bianca, occhi chiari, si sente un cowboy con in mano le sorti degli Stati Uniti, anzi, di più, si sente l’uomo più potente del mondo. “In quel momento il mondo era sulle mie spalle – ha raccontato il ...