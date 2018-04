25 Aprile : Donazzan (Fi) - alla foiba di Lusiana per i morti che l’ufficialità ignora : Venezia, 24 apr. (AdnKronos) – ‘La ‘foiba Buso de la Spaluga’, più nota con il nome di ‘foiba di Lusiana’, è il luogo che abbiamo scelto anni fa come simbolo dell’altra faccia del 25 Aprile ed in cui ci recheremo anche quest’anno per commemorare i morti di una guerra civile che l’ufficialità troppo spesso ignora: un gesto che ritengo doveroso, sperando presto i tempi siano maturi per una ...