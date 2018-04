25 aprile | dal Centro a Tor Cervara | ecco le deviazioni degli autobus

Cambia in meglio Spotify gratis : le novità apportate dal 24 aprile : Una crescita non di poco conto quella intrapresa da Spotify gratis, di cui avevamo già abbondantemente parlato nei giorni scorsi, e concretizzatasi quest'oggi 24 aprile, a margine dell'evento dedicato. Il balzo in avanti è di quelli che non si può non prendere in considerazione, in particolare per quel che riguarda la nuova versione dell'app mobile. Gli utilizzatori del servizio di streaming musicale potranno ascoltare liberamente, e su ...

25 aprile - il rabbino capo di Roma : 'Ebrei dalla parte della festa di liberazione' : E nel nostro Paese che succede? 'In Italia- dice ancora Di Segni- ci sono dei movimenti migratori di ebrei, ma sono abbastanza contenuti e non sono di natura politica, piuttosto nascono da altre ...

Trento Film Festival - dal 26 aprile al 6 maggio - con 150 appuntamenti - 130 film e numerosi ospiti : Ancora una prima mondiale con "Moser - Scacco al tempo" di Nello Correale, primo documentario sul ciclista italiano più vittorioso di sempre , ospite a Trento, , e sempre al mondo della due ruote ...

La provincia di Imperia ricorda la Liberazione dal nazifascismo : tutte le celebrazioni del 25 aprile : «Non è il mondo che ci aspettavamo ma continuiamo a combattere perché diventi il mondo che avevamo sognato». Così Carlo Smuraglia scrive nelle ultime pagine del libro-intervista Con la Costituzione ...

25 aprile - la storia del partigiano Baletta : torturato a 14 anni - morì per i suoi compagni a un mese dalla Liberazione : Tra il 24 e il 25 di marzo del ’45, tre squadre della Wehrmacht si diressero a Trovasta, una frazione di Pieve di Teco (Imperia). Avevano avuto uno soffiata dalla fidanzata di un partigiano ed erano alla ricerca di un casolare in cui un gruppo di combattenti, stando alle informazioni ricevute, doveva aver trascorso la notte. All’alba sorpresero dieci di loro all’interno della baracca, e li uccisero. Risparmiarono soltanto un ...

StiLL G esce con Reminisce of you - dal 26 aprile in radio : Dopo qualche anno di pausa la musica hip pop dell'artista torna a dire la sua con il nuovo singolo, disponibile su Itunes https://apple.co/2HaeOHv , sulle piattaforme streaming e nei digital store. ...

Cast e personaggi di Scandal 7 - in Italia dal 24 aprile l’addio a Olivia Pope : anticipazioni trama dell’ultima stagione : Da martedì 24 aprile su FoxLife alle 22.00 va in onda l'ultima stagione della saga di Olivia Pope, con cui il pubblico dirà addio ai personaggi di Scandal 7 non senza perdite e colpi di scena. L'ultima stagione del political drama di Shonda Rhimes ha segnato un punto di non ritorno per la protagonista, messa alle strette di fronte alle proprie responsabilità: capo dello staff della prima presidente donna Mellie Grant, Olivia si ritrova di ...

Il Segreto - anticipazioni puntate settimana dal 30 aprile al 5 maggio 2018 : Carissimi Super Amici ecco le anticipazioni de Il Segreto per la nuova settimana. Stiamo per darvi le trame degli episodi trasmessi da Canale 5 da lunedì 30 aprile a sabato 5 maggio 2018. Assisteremo ad una reazione dura ed alquanto insensata da parte di Beatriz. Camila e Hernando cercheranno di confrontarsi con la figlia usando le buone maniere, a che porterà tutto questo? anticipazioni Il Segreto: la pericolosa reazione di Beatriz Molte sono ...

Beautiful - anticipazioni puntate italiane dal 30 aprile al 5 maggio 2018 : Bill fa incendiare la Spectra! : Continuano le nostre anticipazioni di Beautiful sulle puntate italiane: dal 30 aprile al 5 maggio 2018 Bill supererà ogni limite! La settimana inizierà con Sheila ricatterà James e il medico la asseconderà, per evitare scandali professionali. Wyatt e Katie rischieranno di essere sorpresi da Bill e sarà una situazione molto imbarazzante, ma per il momento la loro relazione rimarrà segreta. Alla Spencer, intanto, Bill sarà quasi pronto a demolire ...

Un Posto al Sole - anticipazioni puntate dal 30 aprile al 4 maggio 2018 : Una nuova settimana in compagnia con i protagonisti di "Un Posto al Sole". Tante le vicende attese nelle puntate in onda dal 30 aprile al 4 maggio prossimo...

Dal 21 aprile si accende Sky Cinema Principesse : c’è anche La Bella e la Bestia con Emma Watson : Da sabato 21 aprile a domenica 6 maggio l’atmosfera diventa da favola e Sky Cinema Hits HD (canale 304) si trasforma in Sky Cinema Principesse HD, un canale interamente dedicato a tutte le Principesse e le beniamine del mondo Disney con oltre venti memorabili film e la possibilità di guardare l’intera programmazione un’ora dopo sul canale 305. In programmazione anche la versione live action de La Bella e la Bestia, che vede nel cast ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate dal 30 aprile al 5 maggio 2018 : Francisca scopre che Julieta e Saul stanno insieme! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 30 aprile a sabato 5 maggio 2018: Julieta e Saul nel mirino di Francisca! Beatriz salvata da Matias… Anticipazioni Il Segreto: Aquilino tenta di abusare di Beatriz che viene salvata da Matias e Marcela! Prudencio spiffera a Francisca che Saul e Julieta hanno una relazione in corso! Intanto la giovane viene considerata una traditrice da parte dei poveri di Puente ...

Meteo 25 aprile baciato dal sole - me per il 1° Maggio arrivano i temporali : Prima il sole, poi i temporali. L'anticiclone europeo Apollo ormai ha i giorni contati. Se riuscirà a proteggere l'Italia per la festa del 25 aprile , non sarà così per l'inizio del ponte del 1° ...

