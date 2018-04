25 Aprile | Articolo Uno- Mdp Calabria | Il concetto di Resistenza attuale per nuove sfide

Le uscite del mese di Aprile - articolo : Questo inizio 2018 sta dimostrando come sia sostanzialmente impossibile trovare un mese privo di almeno una grande uscita degna dell'attenzione di tutti i giocatori. Anche aprile non è di certo da meno e soprattutto gli utenti PS4 potranno contare su un paio di esclusive davvero imperdibili.L'uscita principe del mese è indubbiamente God of War, il ritorno di Kratos che sin dall'annuncio ha fatto discutere per le novità che Cory Barlog e soci di ...