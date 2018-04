25 aprile a L' Aquila i festeggiamenti per il 73esimo anniversario Liberazione

Fa ancora freddo - prorogato all'Aquila accensione riscaldamenti al 30 aprile : L'Aquila - L’accensione e l’esercizio degli impianti termici è prorogata fino a lunedì 30 aprile per tutti gli edifici pubblici e privati. Lo stabilisce un’ordinanza del sindaco Pierluigi Biondi, in ragione “delle attuali condizioni meteorologiche che non garantiscono sufficiente temperatura”. Gli impianti potranno essere accesi per un massimo di 7 ore al giorno. leggi tutto

No Snam - la carovana fa tappa all'Aquila - assemblea pubblica l'11 aprile a Palazzo Fibbioni : L'Aquila - Farà tappa anche nel capoluogo d'Abruzzo la carovana No Snam, organizzata a piedi e in bicicletta e partita la scorsa settimana da diverse regioni italiane, con lo scopo di promuovere la manifestazione del 21 aprile a Sulmona. Domani 11 aprile alle ore 15 un gruppo di studenti e studentesse dei licei aquilani inizierà una passeggiata No Snam, partendo dalla località Cermone, a ovest della città e ...

L’Aquila - domenica 15 aprile la Giornata di Barbara edizione 2018 : L’Aquila, dalle ore 16 presso l’Auditorium “E. Sericchi”, in via Pescara 4 L’Aquila – Anche per il 2018, l’Associazione

L'Aquila - nove anni dopo - ricorda le vittime del 6 aprile 2009 : Sono passati nove anni dal 6 aprile 2009 , quando una forte scossa di # Terremoto , pari a 6.3 gradi sulla scala Richter, provocò 309 vittime e danni ingenti nella città e provincia de L'Aquila . Per ...

6 aprile 2009 - Tema : "La Mia Città" alla Scoperta dei Quattro Quarti della Città dell'Aquila 4K UHD : L'Aquila - Tema: La mia Città La mia città è L'Aquila ed è la città che non mi ha visto nascere. Il mio papà e la mia mamma mi hanno detto che per colpa del terremoto sono nato da un'altra parte qui vicino. All'Aquila sono tornato solo dopo tanto tempo che quasi riuscivo a parlare. Io qui mi trovo bene ho tanti amici, Mario, invece, non è più mio amico perchè è andato via. I ...

Terremoto Aquila 6 aprile 2009 – 6 aprile 2018 : Erano le 03:32:39 una serie di violente scosse di cui la più forte devasta la città dell’Aquila, molti edifici vennero rasi al suolo tra cui: monumenti, edifici di interesse storico, ospedali, la casa dello studente,.. o Il Bilancio Finale 309 Vittime 1600 feriti 70.000 sfollati L’inizio della sequenza sismica de L’Aquilano La scossa della notte del […]

L'Aquila - UE richiede le tasse sospese dopo il sisma. Il 16 aprile la città si mobilita : Questo significa un colpo ferale all'economia del territorio". L'Aquila, opere d'arte rubate dopo il sisma rinvenute in costiera amalfitana 13 marzo 2018 Nessun commento L'Aquila 'vola ultraveloce': ...

L’Aquila a 9 anni dal terremoto del 6 aprile 2009 [GALLERY] : 1/97 Roberto Monaldo / LaPresse ...

6 aprile 2009 - 6 aprile 2018 - Nove anni dal sisma L'Aquila non dimentica : L'Aquila - Sono passati Nove anni del terribile sisma del 2009 che distrusse L'Aquila e molti paesi della provincia, sisma che costò la vita a 309 persone, per non dimenticare la tragedia come ogni anno si celebreranno sul territorio diverse manifestazione di commemorazione: Ad dare il via al ricordo sarà la Fiaccolata commemorativa delle 309 vittime del terremoto a cura dei Comitati Familiari Vittime che quest'anno ore ...

Quel 6 aprile 2009 - quando a L'Aquila il tempo si fermò : Sei aprile 2009, alle ore 3.32 la terra trema a L'Aquila e una violentissima serie di scosse , la più forte di magnitudo di 6.3, devasta la città e molte aree della provincia. Una catastrofe che colse ...

