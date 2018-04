Zoff | “ora Juve deve fare Juve se vuol vincere scudetto”

calcioweb.eu

: Zoff: 'Grande Napoli, ora attenzione all'euforia' - Blumax54 : Zoff: 'Grande Napoli, ora attenzione all'euforia' - 100x100Napoli : Zoff: 'Ora la volata Scudetto vede in vantaggio il Napoli' - - cronaca_azzurra : Zoff, onore al Napoli dal grande ex: «Ma ora la Juve deve fare la Juve» -

(Di lunedì 23 aprile 2018) “Non ho visto una bellissima partita, una gara combattuta con un grande Napoli che non ha permesso alladi esprimersi, il risultato poi è stato deciso da un angolo. I partenopei hanno comunque dimostrato grande salute, complimenti”. Fotografa così la sfida dell’Allianz Stadium che ha visto la squadra di Sarri prevalere 1-0 sui bianconeri Dino. “Lantus è ancora in testa ma la situazione non è bellissima. Chi rimonta, ed io ne so qualcosa con gli Europei, quando ti raggiungono, o quasi, il vantaggio passa dalla parte di chi ha rimontato”, prosegue il doppio ex ai microfoni di ‘Radio anch’io Sport’ su Rai Radio1. “Non dico che il Napoli ha una autostrada davanti ma che lasicomportare daper reagire a questa partita -prosegue l’ex bianconero-. La partita è andata così, ci vorrà una grandentus ...