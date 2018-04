Yoku' s Island Express | ecco la data d' uscita del colorato e affascinante platform pinball

eurogamer

(Di lunedì 23 aprile 2018) Negli ultimi mesi abbiamo trattato approfonditamente's, il peculiare titolo di Villa Gorilla che ha finalmente unadi lancio, fissata dagli sviluppatori per il 29 maggio 2018 su Nintendo Switch, Xbox One, PC e PlayStation 4. Come riporta Eurogamer.net il gioco colpirà gli scaffali digitali delle diverse librerie in contemporanea, al prezzo di 19,99€.In'sprenderemo i panni del piccolo, il postino dell'isola Mokumana abitata da strambe creature che ci assegneranno le più disparate missioni. Il gioco è unche miscela elementi, e se questo particolare connubio potrebbe suonare strano potete ammirare il gameplay di'snell'ultimo video diario pubblicato da Villa Gorilla e Team17, estremamente utile per farsi un'idea del curioso gameplay del titolo.Che ne pensate dell'annuncio dellad'? ...