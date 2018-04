Windows | milioni di PC a rischio a causa di Internet Explorer

Il programma Windows Insider conta 15 milioni di persone : Fino ad ora, Microsoft non ha mai deciso di rendere di dominio pubblico il numero di utenti partecipanti al programma Insider di Windows 10. Addirittura, quando questo quesito venne posto a Dona Sarkar, la responsabile del programma , rispose che non poteva comunicare il numero esatto “per questioni legate alla privacy”. Evidentemente Microsoft deve aver cambiato idea in quanto Terry Myerson, nella sua lettera di addio pubblicata su ...

Un uomo chiede 600 milioni di dollari a Microsoft e a Satya Nadella per colpa di Windows 10 : Un uomo di Albuquerque, nel New Mexico, ha negli scorsi giorni citato in giudizio Microsoft – e il CEO Satya Nadella per qualche strano motivo – chiedendo dei danni pari a 600 milioni di dollari. Si, avete capito bene: 600 milioni di dollari. L’uomo in questione si chiama Frank Dickman e, stando a quanto detto dal suo legale, i problemi sono sorti quando il suo laptop ASUS 54L è stato aggiornato a Windows 10. Il dispositivo è ...