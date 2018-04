Wikipedia introduce l’anteprima delle pagine nella navigazione

wired

(Di lunedì 23 aprile 2018) La Wikimedia Foundation l’ha definito uno dei più importanti cambiamenti cheabbia fatto in questi ultimi anni e ha ragione: da oggi, l’enciclopedia collettiva aggiunge l’anteprimasue. In questo modo, mentre si sfoglia una voce, si potrà facilmente capire se il link che attrae l’attenzione è davvero il più utile allo scopo, o se si tratta di unaa vuoto. Spesso i collegamenti finiscono in un vicolo cieco, costringendo l’utente a una serie di dietrofront che fanno solo perdere tempo. Scorrendo il cursore sul link,versione desktop del sito, si aprirà l’anteprima della pagina con le prime righe di testo, per favorire una consultazione pertinente all’obiettivo di ricerca. Al momento, la novità è riservata alla versione in lingua inglese died è stata introdotta dopo aver condotto un ampio test ...