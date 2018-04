Whatsapp | per Android e Ios nuova funzionalità? Le anticipazioni

Firenze. Numero Whatsapp 3351648681 per la segnalazione delle buche : Stanziati circa 20 milioni di euro per risanare strade e marciapiedi. Le condizioni meteo particolarmente avverse di febbraio e marzo

Whatsapp - molti di voi stanno violando le linee guida senza saperlo Video : #WhatsApp, di giorno in giorno, conferma di essere l’applicazione di messaggistica istantanea [Video] più apprezzata ed utilizzata a livello globale. Anche in Italia, il servizio è certamente tra i più quotati in tale ambito, sia su smartphone #Android che sugli #iPhone di Apple animati dal sistema operativo iOS. La pericolosita' di concorrenti esterni, come Telegram, ed interni, come Facebook Messenger, non smette di farsi sentire. Tuttavia, ...

Whatsapp - soprese ed argomento sicurezza : le cose da sapere Video : #Whatsapp è il servizio digitale del momento. La famosissima app di messaggistica è quella che negli ultimi anni ha riscontrato maggior successo fra le varie altre rivali. Ci sono molti servizi che potrebbero competere, ad esempio Telegram, ma ad oggi non è arrivato il sorpasso. Milioni di utenti per un'applicazione che è praticamente presente in ogni smartphone. Grazie alle ultime innovazioni il numero degli iscritti, anche tra il pubblico più ...

Whatsapp : 17 trucchi per Android (qualcuno valido anche per iOS) : WhatsApp continua ad aggiungere nuove funzionalità all’app ogni mese e stare dietro a tutti i cambiamenti e alle novità introdotte può risultare complicato. È bene fare un controllo, anche ai più esperti, di ciò che è possibile fare con l’app di messaggistica più famosa e utilizzata al mondo. Sono ben 17 i consigli o trucchi, se volete, che vi mostro per sfruttare al massimo le funzionalità dell’app per Android e che, in ...

Cosa bolle in pentola per Whatsapp? Tutte le novità della beta 2.18.120 : Tante novità nascoste per la versione beta 2.18.120 di WhatsApp, che continua a lavorare agli adesivi, permette di cambiare la lingua in alcuni Paesi e permette di declassare gli amministratori. L'articolo Cosa bolle in pentola per WhatsApp? Tutte le novità della beta 2.18.120 proviene da TuttoAndroid.

Recuperare immagini messaggi Whatsapp cancellati : Questa guida completa che spiega come Recuperare i messaggi e le immagini cancellati da WhatsApp con un'app elegante chiamata WhatsRemoved.

Whatsapp : privacy - minori e grandi novità - le cose da sapere assolutamente Video : #Whatsapp sta sopra a tutti. La popolare app di messaggistica, stando ai numeri dei vari store, ha raggiunto un livello di diffusione superiore a tutta la concorrenza. Le alternative degne di nota e ricche di funzionalita' non mancano. Oggi, però, nessuno riesce a raggiungere i numeri raggiunti da un'applicazione che la stragrande maggioranza dei possessori di smartphone hanno installata. E molto è merito di un gruppo di sviluppatori che non si ...

Whatsapp - tutti pronti per una delle novità più attese? Video : #WhatsApp, come ben sappiamo, è ancora adesso il programma di messaggistica istantanea [Video] più utilizzato. Quanto detto vale non solo per gli utenti italiani ma si tratta di un discorso da estendere a livello globale, sia per chi utilizza gli #iPhone di Apple, con a bordo iOS, e sia per chi possiede uno smartphone #Android. Per merito degli update che, in questi anni, si sono succeduti, abbiamo visto mettere in pratica un lavoro finalizzato ...

Whatsapp - probabile aumento dell'età minima per l'utilizzo Video : 5 #WhatsApp, la notissima applicazione di messaggistica istantanea utilizzata in tutto il mondo, potrebbe aumentare l'eta' minima per poter essere utilizzata. Lo annuncia il sito WABetaInfo. Un possibile provvedimento che potrebbe garantire la protezione dei dati dei più piccoli e dunque proteggerli meglio dal mondo del web. Quando verra' effettuato il provvedimento Questo tipo di provvedimento potrebbe essere adottato da ...

Uccide la moglie strangolandola nel sonno : “Ignora me e i nostri figli per stare su Whatsapp” : Un uomo ha ucciso la moglie 32enne strangolandola nel sonno per ché dipendente dai social network. "Eravamo felici finché non le ho regalato uno smartphone. La situazione è degenrata, lei ha cominciato a trascurare me i i bambini". È stato arrestato.Continua a leggere

“Whatsapp salva queste vostre foto” : l’allarme che sta spaventando gli utenti. Se pensate che sia sufficiente cancellare le immagini “particolari” per essere al sicuro - sappiate che vi sbagliate. E di grosso : A chi di voi è mai capitato di ricevere sul telefonino delle immagini “riservate”, di quelle che non vanno decisamente mostrate agli altri? Che si tratti di foto compromettenti di serate un po’ troppo sopra le righe o istantanee sexy (se non proprio esplicite) di fidanzate, mogli e spasimanti (ovviamente vale anche per l’altro sesso), esistono contenuti che sarebbe meglio rimanessero privati e che ci fanno ...

Whatsapp : 16 anni l’età minima per accedere al servizio - cosa cambierà realmente : Entrerà in vigore a breve, per l’esattezza il 25 Maggio, la nuova regolamentazione voluta dalla UE sulla protezione dei dati che impedirà l’accesso a WhatsApp ai minori di 16 anniLa piattaforma entrata in breve tempo nelle grazie dei più giovani, grazie al fatto di poter sfruttare la connessione dati per comunicare, sta per essere aggiornata con una nuova regolamentazione che ne vieterà l’utilizzo del servizio ai minori di 16 ...

Stesso Whatsapp per due numeri diversi : come fare : WhatsApp è, senza dubbio, l’applicazione di messaggistica più utilizzata dagli utenti che hanno uno smartphone. L’app consente di inviare messaggi, …

Whatsapp : Parallel Space - update e svolta in arrivo - le cose da sapere Video : #Whatsapp mette d'accordo tutti. Si, perché volendo trovare un qualcosa che unisce le varie piattaforme degli smartphone nulla è così ecumenico come la popolare app di messaggistica. Che si tratti di utenti di Apple e Ios o di altri brand con #Android a bordo cambia poco. I milioni di utenti che ogni giorno scambiano comunicazioni attraverso la nota applicazione lo fanno senza distinzione di marca o sistema operativo. Potere di un software che, ...