WestWorld | la seconda stagione in esclusiva su Sky Atlantic HD

WestWorld - tutti i segreti della seconda stagione - : Eccoci a ridosso della seconda stagione del fantasmagorico mondo dei robot di Westworld , parco tematico dove i robot si ribellano alla scienza di chi li ha creati, del quale vedremo la seconda ...

WestWorld - Riparte stanotte con la seconda stagione : Il grande giorno è arrivato e finalmente WESTWORLD sta per tornare. stanotte infatti andrà in onda il primo episodio dell’attesissima seconda stagione e le aspettative non possono che essere altissime. Per chi si fosse perso tutte le novità sulla seconda stagione, trovate due approfondimenti qui e qui. A gennaio erano finalmente terminate le riprese, interrotte per un po’ a causa di un incidente sul set, e dal Super Bowl in poi sono ...

WestWorld : cosa aspettarsi dai primi 5 episodi della seconda stagione - senza spoiler : La prima stagione di Westworld ci colse gli spettatori di sorpresa: linee temporali che si intrecciavano, dialoghi raffinati, fotografia spettacolare, tematiche attuali che mescolavano intelligenza artificiale, etica, videogiochi, narrazione e un pizzico di cyberpunk, una trama che si accumulava come polvere da sparo fino al botto finale. Date queste premesse è evidente quanto la seconda stagione fosse attesa. Se quella con Westworld fosse una ...

WestWorld - un video svela la seconda stagione (ma è uno scherzo) : In un prodotto seriale così particolare come Westworld la trama è uno degli elementi che possono essere al contempo fondamentali e accessori. Un po’ perché le sorprese e i colpi di scena all’interno di un intreccio così complicato sono la linfa vitale, un po’ perché, dopo aver visto gli episodi, c’è ancora molto da elaborare su quanto è successo. Non c’è da stupirsi, dunque, che quando ieri i creatori della serie ...

WestWorld - ecco il trailer della seconda stagione : Il 22 aprile negli Stati Uniti debutterà la seconda stagione di Westworld. L’attesa e intricata serie creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy riprenderà da dove erano terminati i precedenti episodi, con gli host del parco di divertimenti che prendono finalmente coscienza di loro stessi e si ribellano. A testimonianza del caos che si scatenerà arriva in queste ore il nuovo trailer, anticipato ieri da un teaser che ha interrotto le frequenze di ...

WestWorld - Tutte le novità sulla seconda stagione! : Se il 22 Aprile (data di uscita della seconda stagione) vi sembra ancora molto lontano state tranquilli, abbiamo scoperto per voi tantissime anticipazioni che renderanno l’attesa un po’ più sopportabile.Secondo l’attore Jeffrey Wright (Bernard Lowe) la nuova stagione sarà molto più espansiva, violenta e strana rispetto alla prima, e soprattutto introdurrà un nuovo indecifrabile enigma.La prima stagione è terminata con Dolores a capo di una ...

Prime foto di WestWorld 2 - anticipazioni seconda stagione : Dolores e Maeve leader e nuovi robot : Una carrellata di foto di Westworld 2 sono state svelate da Entertainment Weekly che, in esclusiva, ci dà un primo sguardo a quella che sarà una misteriosa e folle seconda stagione. Nelle immagini postate, il noto magazine americano si è divertito ad avanzare ipotesi su cosa avverrà ai protagonisti della serie, che abbiamo lasciato nel bel mezzo di una rivoluzione nel parco. Dopo il rilascio del teaser trailer, le foto di Westworld 2 ...