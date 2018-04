Westworld 2 | l’analisi di Journey into Night

wired

(Di lunedì 23 aprile 2018) Di solito la prima puntata di una nuova stagione deve ricordare allo spettatore dove eravamo rimasti e raccontargli ciò che è successo dopo, ma daè lecito aspettarsi qualcosa di diverso e allo stesso tempo familiare come uno dei tanti dialoghi tra Bernard e Dolores… oppure è Arnold? Ben più importante è il messaggio che arriva dopo: i sogni non significano niente, non sono reali, sono solo rielaborazioni della nostra mente. Sembra quasi un messaggio rivolto al pubblico e alle mille teorie che circondano ogni puntata. D’altronde cos’è reale? Tutto ciò che non possiamo rimpiazzare, secondo Bernard, ma siamo sicuri? Per Dolores no, e il fatto che il suo interlocutore sia scosso da ciò che ha detto ci fa capire che siamo di fronte ad Arnold che intuisce il potenziale della sua creazione. Insieme a Dolores e Maeve, Bernard sarà una delle figure chiave di questa seconda stagione, ...