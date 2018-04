Westworld 2 | continua la lotta degli androidi contro l’oppressione degli uomini

davidemaggio

(Di lunedì 23 aprile 2018)- Dolores Nel 2016 è stata una delle serie tv che più ha fatto parlare, e ora si ripresenta con nuovi episodi. E’ tornato, il primo episodio della seconda stagione è stato trasmesso su Sky Atlantic questa notte alle 3.00, in contemporanea con la prima messa in onda negli Stati Uniti, e sarà riproposto in prima serata alle 21.15 in lingua inglese (con i sottotitoli italiani), mentre per la versione doppiata bisognerà aspettare una settimana (sempre il lunedì alle 21.15). Tanti gli spunti rimasti in sospeso dopo la fine della prima cervellotica stagione: il desiderio dell’androide Maeve (Thandie Newton) di ritrovare sua figlia, la presa di coscienza dell’androide Dolores (Evan Rachel Wood), il tentativo di Bernard (Jeffrey Wright) di dare un senso alla propria vita. Una stagione che si preannuncia come unaper la sopravvivenza, anche perchè ...