Voto in Molise | vince il centrodestra | FI supera Lega

Il Voto del Molise non è l'Ohio : L'idea che il voto amministrativo del Molise possa essere la cartina di tornasole per il paese è quanto meno ridicola, come d'altronde sarà per il Friuli Venezia Giulia. Ma questa funzione non è stata inventata né da i giornalisti né dagli elettori.La vittoria (mancata) in Molise dei pentastellati e la vittoria annunciata della Lega in Friuli doveva essere l'avvallo al governo M5s/Lega e alla conseguente ...

Voto Molise - Silvio Berlusconi : M5S non credibili per un governo : "La nostra coalizione cresce in modo importante, e in Molise come a livello nazionale è senza dubbio la prima area politica".

Meloni : Voto Molise è indicazione chiara : 13.18 "La schiacciante vittoria del centrodestra in Molise con il fondamentale contributo di Fdi,unico partito che cresce rispetto alle politiche, è un'altra indicazione chiara per il presidente Mattarella:gli italiani vogliono un governo guidato dal Centrodestra e con un programma di centrodestra. Complimenti e buon lavoro al neo governatore Donato Toma! Ora a testa bassa per strappare anche il Friuli Venezia Giulia alla sinistra". Lo scrive ...

E adesso - dopo il Voto in Molise? Più difficile lo strappo Salvini-Berlusconi : Il voto è forse un altro ostacolo sulla strada del governo nazionale. Forza Italia va ancora giù, ma resta davanti alla Lega: non era scontato

Voto in Molise centrodestra sempre avanti - M5s staccato lo spoglio in diretta : CAMPOBASSO - Il centrodestra è in vantaggio nello spoglio delle elezioni regionali in Molise rispetto al M5s, il vantaggio si sta rafforzando più va avanti lo spoglio. Indietro il centrosinistra. Le ...

Elezioni Molise - affluenza al 52 - 16%. Spoglio in corso : centrodestra davanti al M5s. Il Voto che influenza le trattative per il governo : L’hanno ribattezzato l’Ohio d’Italia ma non è bastato per convincere i suoi cittadini ad andare alle urne. Un elettore su due, infatti, non è andato a votare per eleggere il nuovo presidente e venti consiglieri regionali. In Molise l’affluenza si ferma al 52,16%, nonostante l’improvvisa rilevanza nazionale guadagnata dalla piccola Regione del Sud Italia, che potrebbe influenzare le trattative in corso a Roma per ...

Elezioni Molise - affluenza al 52 - 16% : testa a testa tra M5s e centrodestra. Il Voto che influenza le trattative per il governo : L’hanno ribattezzato l’Ohio d’Italia ma non è bastato per convincere i suoi cittadini ad andare alle urne. Un molisano su due, infatti, non è andato a votare per eleggere il nuovo presidente e venti consiglieri regionali. Nella piccola regione italiana l’affluenza si ferma al 52,16%. Ai seggi, chiusi alle 23, sono andate 172.791 persone su 331mila aventi diritto. Tra questi 78mila sono residenti all’estero: più di uno su ...

Regionali Molise - test per il governo. Affluenza - alle 19 al Voto il 38 - 6% : Non è una domenica come le altre per il Molise che risponde in modo tiepido al richiamo delle urne. alle 19 il 38,% si è recato alle urne. Il risultato di oggi è un vero e...

Salvini : «Datemi ancora qualche giorno - a maggio spero di essere premier » Voto in Molise - alle 23 al via lo spoglio : Il leader della Lega: «Preferisco attendere ancora un poco piuttosto che sbagliare e dover poi chiedere scusa per anni». il futuro governo si occupi di «lavoro lavoro lavoro»

Voto Molise - alle 19 affluenza oltre 38% : 21.20 alle ore 19 i molisani che si sono recati ai seggi per il Voto sono stati 129.125, oltre il 38%. Alla stessa ora nelle consultazioni regionali del 2013, con i seggi aperti due giorni, aveva votato il 32,96% degli aventi diritto. alle politiche dello scorso 4 marzo, sempre alle 19, aveva votato il 56,46%.