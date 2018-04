Volley | La Pallavolo Agnone conquista la serie B

Volley - Emmetti Pallavolo Isernia verso la finale playoff : Incontro fissato per domani presso la palestra SGL. I ragazzi pentri ospiteranno la Nuova Pallavolo Campobasso Isernia . Tutto pronto per la gara uno della semi finale playoff . Martedì alle 20, presso ...

Volley : La Maratona di Roma lancia i Mondiali di Pallavolo : Roma - Nella festosa giornata di sport che si è vissuta oggi a Roma in occasione della 24edizione della Acea Maratona di Roma che ha colorato le vie della Capitale, è stato gettato un ideale ponte con un altro grande evento che ...

Volley : "Vola Volley Ad Amatrice" per ripartire con la pallavolo : 'Tutto ciò che è stato distrutto, insieme, attraverso lo sport, si può ricostruire. ripartire e farlo dalla pallavolo : piano piano, un set alla volta ', questo è il motto a sostegno di 'Vola Volley ...

Pallavolo in lutto - morto Bebeto : guidò l'Ital Volley all'ultimo oro mondiale nel 1998 : lutto nel mondo della Pallavolo . L'ex ct dell'Italia Bebeto è morto all'età di 68 anni mentre stava partecipando a un evento a Belo Horizonte stroncato da un arresto cardiaco. Paulo Roberto De Freitas ...

Volley : il mondo della pallavolo piange la scomparsa di Bebeto : RIO DE JANEIRO , BRASILE, - Lutto nel mondo della pallavolo . E' scomparso Paulo Roberto De Freitas, per tutti Bebeto , tecnico brasiliano che ha lungo allenato in Italia guidando anche la nazionale ...

Pallavolo in festa con il 'Gioca Volley' di Casette d'Ete : "Il pomeriggio ha fornito l'occasione per condividere un momento di sport e di aggregazione tra giovani atleti che condividono la stessa passione per la Pallavolo " dice l'assessore allo sport ...