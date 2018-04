Vodafone | in arrivo una novità che farà discutere Accadrà il 27 maggio | un cambiamento

Vodafone/ Dal Garante stop a telemarketing selvaggio. Multa in arrivo come per Tim? : Vodafone, il Garante per la Privacy interviene sul telemarketing selvaggio portato avanti dalla compagnia telefonica. Non è da escludere una Multa come nel caso di Tim(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 13:10:00 GMT)

Vodafone restituirà i sorrisi inutilizzati ad alcuni utenti per l’arrivo di un nuovo catalogo premi : Vodafone Happy sta scadendo e chi non lo avesse già fatto dovrebbe scegliere al più presto come spendere i sorrisi accumulati. Tuttavia, Vodafone sta inviando un SMS informativo a sorpresa ad alcuni suoi clienti comunicando loro che sarà possibile recuperare i sorrisi accumulati ma non utilizzati entro il prossimo 22 aprile con una semplice ricarica. L'articolo Vodafone restituirà i sorrisi inutilizzati ad alcuni utenti per l’arrivo di un ...

Rincari E Aumenti In Arrivo Per Clienti Vodafone : Ecco Chi Pagherà Di Più! : Nuove rimodulazioni in Arrivo per i Clienti Vodafone: Aumenti fino a 2€ per i Clienti con SIM dati ricaricabile e abbonamento e per i Clienti di rete fissa ADSL e Fibra. Rincari Vodafone su SIM Dati e contratti residenziali Aumento Vodafone Marzo 2018 Brutte notizie arrivano per molti Clienti Vodafone. Presto infatti i Clienti dell’operatore rosso saranno costretti a […]