Virus video su Facebook Messenger? Eliminare l’ estensione EKO su Chrome e Firefox

optimaitalia

: #Virus video su #FacebookMessenger? Eliminare l' estensione EKO su Chrome e Firefox - OptiMagazine : #Virus video su #FacebookMessenger? Eliminare l' estensione EKO su Chrome e Firefox - LellaDoni : ATTENZIONE mi stanno arrivando, da alcuni contatti, dei video su di me. Credo sia il solito virus che gira. Quindi… - anto_dimartino : Attenzione, virus! Sta girando un video a mio nome, mai inviato! Non apritelo! -

(Di lunedì 23 aprile 2018) Ilsuha fatto registrare non poche vittime negli ultimi giorni. Molti utenti, anche in Italia, sono stati raggiunti attraverso la chat del social network da un in filmato fake girato da ignari contatti con a bordo proprio un fastidioso malware. Nonostante i nostri avvertimenti, non pochi sono caduti in trappola. Cosa fare dunque peril rischio?Come già prennunciato, ilsusi camuffa in maniera perfetta attraverso un presunto filmato che ci vede protagonista. Una volta infettati dal malware il messaggio che adesca il prossimo malcapitato viene riprodotto automaticamente con un testo in cui si invoglia il destinatario a vedere la clip proprio perché in quest'ultima sarebbe il protagonista. Ecco perché la diffusione del pericoloso malware è stata massiccia.Come comportarsi dopo che ci si è resi conto di essere ...