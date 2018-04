Virtus Bologna - in arrivo Jamil Wilson : ROMA - Dopo aver incassato la seconda sconfitta casalinga consecutiva , la Virtus Segafredo Bologna - che è alle prese con una grave emergenza infortuni , Michael Umeh e Alessandro Gentile sono ...

Diretta/ Virtus Bologna-Varese (risultato live 52-47) streaming video e tv : elastico dei felsinei (basket A1) : Diretta Virtus Bologna Varese, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. Le due squadre vanno a caccia di un posto nei playoff, gli emiliani sono messi meglio(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 19:37:00 GMT)

Basket - 26a giornata Serie A 2018 : la Virtus Bologna batte la Fiat Torino nello scontro playoff : La Virtus Bologna vince 67-65 l’anticipo della 26a giornata contro la Fiat Torino. nello scontro diretto per i playoff la squadra di coach Ramagli riesce ad ottenere una preziosissima vittoria, staccando in classifica proprio Torino, che perde la nona partita del suo ritorno e rischia di dire ormai addio ai sogni di giocare i playoff. Decisivi per Bologna i 18 punti di Kenny Lawson e i 12 di Pietro Aradori, mentre ai padroni di casa non ...

Diretta/ Torino Virtus Bologna (risultato finale 65-67) streaming video e tv : Virtus d'un soffio! : Diretta Torino Virtus Bologna streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A. Importante anticipo al PalaRuffini per la 26^ giornata(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 22:27:00 GMT)

Virtus Bologna - si ferma Alessandro Gentile : ROMA - Piove sul bagnato in casa della Virtus Bologna impegnata nel rush finale per la conquista di un posto ai playoff: nell'ultima azione del match giocato e perso dai bianconeri in casa contro ...

Basket - Serie A 2018 : Alessandro Gentile fuori due settimane. Si complica la corsa ai playoff della Virtus Bologna : Sarà un finale di stagione piuttosto complicato per la Virtus Bologna, che dovrà fare a meno della sua stella, Alessandro Gentile. L’ala ha rimediato un infortunio nel corso della partita persa sabato sera contro Cantù, in cui tra l’altro, proprio una sua palla persa era costata l’ultimo possesso alla squadra bolognese. Il problema coinvolge la zona del gluteo ed è di natura muscolare: c’è un ematoma non ancora ...