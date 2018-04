Vigorito | “Benevento non era pronto per Serie A ma lasciamo con dignità”

calcioweb.eu

: Benevento, Vigorito: ”Nel calcio qualcosa non funziona. Vogliamo ritornare in A più strutturati”: Il presidente del… - zona_calcio : Benevento, Vigorito: ”Nel calcio qualcosa non funziona. Vogliamo ritornare in A più strutturati”: Il presidente del… - UdineseFanApp : QUI BENEVENTO- Il presidente Vigorito: 'Nonostante la retrocessione,vogliamo mettere in mostra la nostra dignità ... -

(Di lunedì 23 aprile 2018) “Abbiamo chiuso unaA in bellezza (la vittoria di sabato a San Siro col Milan ndr) anche se mancano ancora 4 partite e speriamo di continuare a dare uno spettacolo di dignità. Abbiamo perso la A ma ce l’abbiamo ancora ben presente sulla nostra pelle e sulla nella nostra testa. Sono 4 giornate in cui vogliamo far aumentare in noi il pensiero che forse potevamo farcela”. Sono le parole del presidente del Benevento, Oreste, il giorno dopo la matematica retrocessione inB dopo una sola stagione nella massima. “Il mondo non finisce per una retrocessione ma quando non pensi più di poterla risolvere e di poter fare la nostra nel mondo del calcio -prosegue il patron del club campano ai microfoni di ‘Radio anch’io Sport’ su Rai Radio1-. Noi abbiamo avuto un problema vero, quello di essere arrivati alla coincidenza dellaA ...