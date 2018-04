Video Paganese Sicula Leonzio 1-2 | highlights e gol della partita Serie C 36^

DIRETTA / Paganese Sicula Leonzio (risultato live 0-0) streaming Video e tv : in campo - si comincia! : DIRETTA Paganese-Sicula Leonzio: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma domenica 22 aprile 2018.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 14:03:00 GMT)

Diretta/ Paganese Sicula Leonzio : streaming Video e tv. Orario e bomber - quote e probabili formazioni : Diretta Paganese-Sicula Leonzio: info streaming video e tv, probabili formazioni, Orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma domenica 22 aprile 2018.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 12:54:00 GMT)

Paganese-Sicula Leonzio/ Streaming Video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario - risultato live : diretta Paganese-Sicula Leonzio: info Streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma domenica 22 aprile 2018.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 04:46:00 GMT)

Lecce-Paganese - due sorprese per il match : i dettagli Video : Il #Lecce è pronto a guardare il big match Catania- Trapani [Video] di lunedì sera prima di tornare in campo per una delle sfide più attese al Via del mare: Lecce- Paganese. L'attesa nasce non tanto dal nome dell'avversario non ce ne vogliano i campani, ma soprattutto dalla situazione di campionato. Seppur mister Liverani abbia affermato che i giallorossi vedranno la sfida del Massimino senza ansia, la verita' è che il Lecce tifa spudoratamente ...

Video/ Fondi Paganese (4-5) : highlights e gol della partita (Serie C 34^ giornata) : Video Fondi Paganese (risultato finale 4-5): highlights e gol della partita valida nella 34^ giornata di Serie C. Decisiva la rete di Bensaja al 92' del match.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 10:56:00 GMT)

DIRETTA / Fondi Paganese (risultato live 2-2) streaming Video e tv : La doppietta di Nolè riequilibra la gara : DIRETTA Fondi-Paganese: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Un vero spareggio salvezza allo stadio "Purificato"(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 17:11:00 GMT)

DIRETTA / Fondi Paganese (risultato live 0-0) streaming Video e tv : in campo - si comincia! : DIRETTA Fondi-Paganese: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Un vero spareggio salvezza allo stadio "Purificato"(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 16:06:00 GMT)

Fondi-Paganese/ Streaming Video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario - risultato live : diretta Fondi-Paganese: info Streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Un vero spareggio salvezza allo stadio "Purificato"(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 04:39:00 GMT)

DIRETTA / Paganese Casertana (risultato live 1-0) streaming Video e tv : intervallo - la sblocca Scarpa : DIRETTA Paganese-Casertana: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma sabato 31 marzo 2018.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 17:16:00 GMT)

Paganese-Casertana/ Streaming Video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario - risultato live : diretta Paganese-Casertana: info Streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma sabato 31 marzo 2018.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 06:46:00 GMT)

Video/ Catania Paganese (6-0) : highlights e gol della partita (Serie C 32^ giornata) : Video Catania Paganese (risultato finale 6-0): highlights e gol della partita valida nella 32^ giornata di Serie C. Calcio show in casa degli etnei, straripanti. (Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 09:24:00 GMT)

Diretta/ Catania Paganese (risultato finale 6-0) streaming Video e tv : gli etnei dilagano con Curiale e Bogdan : Diretta Catania Paganese: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Rossoazzurri di nuovo costretti a frenare, campani a rischio retrocessione(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 16:15:00 GMT)

DIRETTA/ Catania Paganese (risultato live 4-0) streaming Video e tv : rossoazzurri sul velluto : DIRETTA Catania Paganese: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. rossoazzurri di nuovo costretti a frenare, campani a rischio retrocessione(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 15:55:00 GMT)

Diretta/ Catania Paganese (risultato live 4-0) streaming Video e tv : ancora Barisic! : Diretta Catania Paganese: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Rossoazzurri di nuovo costretti a frenare, campani a rischio retrocessione(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 15:41:00 GMT)