Video Maker permette di creare filmati con musica ed effetti speciali : Video Maker è un'applicazione che mette a disposizione un editor Video che offre la possibilità di aggiungere musica , adesivi, emoji, testi ed effetti come slow motion, fast motion e reverse Video . L'app permette di realizzare Video senza watermark e di caricarli sui social network, inoltre è possibile creare una colonna sonora personalizzata, disegnare sui Video e convertirli in mp3. L'articolo Video Maker permette di creare filmati con musica ...

Youtube - a sparare una Video maker : «Era arrabbiata perché non veniva pagata» Gli spari nel quartier generale : Il padre della donna che ha aperto il fuoco, Nasim Aghdam: «Odiava la società». Aghdam scriveva: «Non c'è libertà di parola»

Trump-Kim Jong-un - sede del vertice : i bookmakers mettono l'Italia in lizza Video : Un evento internazionale può diventare oggetto di scommesse, anche se non si tratta di una manifestazione sportiva. Così, a quanto pare, ci sono persone disposte a scommettere pure sull'annunciato confronto politico tra il presidente americano Donald Trump ed il leader nordcoreano Kim Jong-un. A darne notizia è l'agenzia Agimeg, specializzata su notizie relative al mercato del gioco che ha reso note note le quote sul summit: oggetto di ...