Video Juventus Napoli 0-1 | highlights e gol della partita Serie A 34^ giornata

Video Juventus-Napoli 0-1 - gli highlights della partita. Il gol di Koulibaly riapre la corsa scudetto : Il Napoli ha battuto la Juventus per 1-0 grazie alla rete di Koulibaly che al 90′ ha insaccato un grandioso colpo di testa. La sfida scudetto è stata decisa all’ultimo istante e la volata per il tricolore si è riaperta: gli azzurri ora sono soltanto a un punto di distacco dai bianconeri quando mancano quattro giornate al termine del campionato. Di seguito il VIDEO con tutti gli highlights della partita. (foto ...

Video Gol Juventus-Napoli 0-1 : Highlights e Tabellino Serie A 22-4-2018 : Risultato Finale Juventus-Napoli 0-1: Cronaca e Video Gol Koulibaly e Highlights Partita 33^ Giornata Serie A 22 Aprile 2018. Un gol dell’uomo più rappresentativo di questo Napoli, Koulibaly, regala 3 punti d’oro ai partenopei di Maurizio Sarri che sconfiggono così all’ultimo minuto la Juventus di Massimiliano Allegri all’Allianz Stadium. Partita dominata per lunghi tratti da parte degli azzurri, con i bianconeri ...

Video Gol di Koulibaly : Juventus-Napoli 0-1 nella sfida scudetto. Il colpo di testa che fa sognare una città! : Koulibaly ha segnato la rete che ha deciso Juventus-Napoli, la sfida scudetto. Il difensore ha siglato il gol al 90′ con un eccezionale colpo di testa che ha sorpreso la difesa bianconera e Gigi Buffon. Gli azzurri hanno vinto la partita per 1-0 e si sono così portati a un solo punto di distacco dalla Juventus quando mancano quattro partite al termine del campionato: la Serie A è partita, la volata tricolore è lanciata. Di seguito il VIDEO ...

LIVE Juventus-Napoli 0-0 : streaming e diretta tv - tutte le informazioni Video : Juve e Napoli si affrontano tra pochissimo all'Allianz Stadium per il big match della 34esima giornata di Serie A. Una sfida importantissima per lo scudetto che remo in diretta. Serie A, Juventus-Napoli: le formazioni ufficiali Si avvicina il fischio d'inizio di #JuveNapoli: ecco come si schierano in campo entrambe le squadre! #SerieATIM pic.twitter.com/zB2mfllSUD— Serie A TIM @SerieA_TIM 22 aprile 2018Ecco le probabili formazioni: Juventus ...

Live Juventus-Napoli : fine primo tempo 0-0 - si resta sul risultato di partenza Video : Domenica sera all'Allianz Stadium, andra' in scena #Juventus-Napoli, big match della 34^ giornata del campionato di Serie A. Una partita che alla luce dei risultati maturati nel turno infrasettimanale [Video]di mercoledì, potrebbe rivelarsi fondamentale per l'entusiasmante lotta scudetto a cui le due squadre hanno dato vita. Si tratta dunque, di un match da non perdere per nulla al mondo. Diamo subito uno sguardo alle informazioni per re in tv ...

Sarri - dito medio ai tifosi della Juventus/ Video - insulti al Napoli : reazione poco elegante dell'allenatore : Sarri, dito medio ai tifosi della Juventus: Video. insulti al Napoli: la reazione poco elegante dell'allenatore, che poi all'ingresso in campo ha abbracciato Massimiliano Allegri(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 21:06:00 GMT)

Juventus-Napoli - delirio prima del match : ecco cosa è successo [Video] : Juventus-Napoli – Una sfida quella della Juventus contro il Napoli in cui la squadra di Sarri potrebbe giocarsi le sorti del campionato. I tifosi partenopei lo sanno e per questo hanno letteralmente braccato l’autobus della loro squadra del cuore per fargli sentire tutto il calore possibile. Tra fumogeni e cori i napoletani circondano il pullman e fanno festa prima della partenza di quest’ultimo verso Torino, dove si disputerà il match ...