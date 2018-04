Video Chievo Inter 1-2 | highlights e gol della partita Serie A 34^ giornata

Video Gol Highlihgts Chievo Verona-Inter 1-2 : Tabellino Serie A 22-04-2018 : Risultato Finale Chievo Verona-Inter 1-2: Cronaca e Video Highlights Partita 34° Giornata Serie A 22 Aprile 2018. L’Inter viene da un’importante vittoria con il Cagliari, che ha visto tornare a segno Icardi e Peresic. E’ una squadra che ha subito solo una rete nelle ultime otto uscite. Ma sono evidenti i problemi in zona offensiva, soprattutto riguardo la costanza di rendimento. In giornate favorevoli nessun problema, ma ...

Video/ Spal Chievo (0-0) : highlights della partita (Serie A 33^ giornata) : Video Spal Chievo (risultato finale 0-0): gli highlights della partita valida per la 33^ giornata del campionato di Serie A. Pareggio a reti bianche al Paolo Mazza.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 09:46:00 GMT)

