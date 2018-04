VERNE TROYER Da Mini Me di Austin Power a Harry Potter | “Voleva che tutti sorridessero

VERNE TROYER - MORTO MINI ME DI AUSTIN POWERS/ La richiesta della famiglia ai fan : “Niente fiori - ma...” : VERNE TROYER è MORTO, addio a MINI Me di AUSTIN POWERS: aveva solo 49 anni e si parla per lui anche della possibilità che si sia suicidato, da tempo in una difficile condizione psicologica.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 18:58:00 GMT)

VERNE TROYER è morto. Scompare il Mini-me di Austin Powers : Piccolo lo era solo di statura perché con il suo personaggio era riuscito, in pochi anni, a conquistare il grande pubblico. Verne Troyer, l'attore statunitense principalmente noto per il ruolo di Mini-me nella serie 'Austin Powers', è morto ieri a Los Angeles. Aveva 49 anni. Alto solo 81 centimetri, Troyer era affetto da nanismo e sul grande schermo si era fatto conoscere come il perfido clone del cattivissimo Dottor Male, prima in ...

È morto l’attore statunitense VERNE TROYER - cioè Mini-Me nei film di Austin Powers : Ieri sera è morto l’attore statunitense Verne Troyer. Aveva 49 anni. Troyer era affetto da nanismo ed era alto 81 centimetri: era noto soprattutto per essere stato stato Mini-Me, il clone in scala uno-a-otto del Dottor Male, il protagonista della saga The post È morto l’attore statunitense Verne Troyer, cioè Mini-Me nei film di Austin Powers appeared first on Il Post.

