' Verificare l' ipotesi 5 Stelle-Pd' Mattarella dà il mandato a Fico Dovrà riferire entro

' Verificare l'ipotesi 5 Stelle-Pd' Mattarella dà il mandato a Fico Il grillino dovrà riferire entro giovedì : Governo. Al termine di un breve colloquio cominciato come da protocollo alle ore 17 al Quirinale, il Capo dello Stato ha affidato al presidente della Camera, il grillino Roberto Fico , l'incarico esplorativo per verificare una possibile alleanza tra Pd e M5S Segui su affaritaliani.it

Colle - mandato 'mirato' a Casellati 2 giorni per Verificare l ipotesi di un governo tra centrodestra e M5S : ROMA - Esplorazione per vedere se 'esiste una maggioranza parlamentare fra centrodestra e 5Stelle, e se c'è un'indicazione per un premier condiviso'. Poi, in tempi brevissimi - entro venerdì - tornare ...