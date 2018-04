Veneto : accordo tra Vigili del fuoco e Protezione civile (2) : (AdnKronos) - La Regione, attraverso l’Assessorato all’Ambiente e Protezione civile, e la Direzione Regionale dei Vigili del fuoco definiranno, d’intesa, programmi operativi annuali per l’attuazione delle diverse tipologie di attività previste dalla convenzione-quadro firmata oggi. Insieme alle line

Maltempo Veneto : viabilità regolare sulla A4 - A57 e sul raccordo Marco Polo : Traffico regolare e scorrevole questa mattina in tutte le competenze di CAV Spa, che gestisce Passante di Mestre, A4-A57 da Padova est a Mestre, Tangenziale e raccordo Marco Polo. L’evento nevoso che ha interessato in particolare le prime ore della mattinata non ha creato particolari problemi alla circolazione, anche se si sono registrati alcuni rallentamenti, specie in Tangenziale di Mestre, proprio a causa della movimentazione dei mezzi ...

Sicurezza stradale : Veneto - accordo tra Inail e Polizia di Stato : Venezia, 19 mar. (AdnKronos) - Il 20 marzo verrà sottoscritto presso la Sede regionale dell’Inail a Venezia l’accordo tra Inail Veneto e Dipartimento della Pubblica Sicurezza, compartimento della Polizia stradale per il Veneto, per prevenire gli incidenti e promuovere la Sicurezza su strada, attrave

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi ultim'ora Autonomia : firmato pre-accordo tra Lombardia - Veneto e Governo (28 febbraio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Autonomia, accordo firmato tra Governo e regioni Lombardia e Veneto. Sacchetti rifiuti contro De Luca in Campania. (28 febbraio 2018)(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 18:45:00 GMT)

Autonomia : Anci Veneto - firma preaccordo tappa importante per dare risorse ai sindaci : Venezia, 28 feb. (AdnKronos) - “La firma di questo accordo è una tappa importante nel percorso verso l’Autonomia che mi auguro possa portare ai sindaci ed ai Comuni più poteri, più risorse e la possibilità di incidere dal punto di vista amministrativo attraverso investimenti e azioni orientate al fu