Vela | Coppa del Mondo Hyeres 2018 | l’ultima tappa prima delle finali Ruggero Tita e

oasport

: Al via domani a Hyeres l'ultima tappa della Coppa del Mondo di vela - OA_Sport : Al via domani a Hyeres l'ultima tappa della Coppa del Mondo di vela - Veladuepuntozer : Il team di AjotoTokyo impegnato nella Coppa del Mondo a Hyeres - gioporce : RT @sardanews: Vela, il cagliaritano Carlo Ciabatti partecipa alla Coppa del Mondo in Francia -

(Di lunedì 23 aprile 2018)sarà teatro (per l’ultima voltadi passare il testimone a Genova) dell’ultimaWorld Cup Series, ladeldidi Marsiglia. Nelle acque francesi si daranno battaglia oltre 650 velisti, proveniente da 46 Nazioni, tutti pronti a giocarsi l’ultima chance di qualificarsi allafinale, quella che assegnerà i titoliclassi olimpiche proprio nella baia che ospiterà le gare a cinque cerchi di Parigi 2024. Per l’Italia gli occhi saranno puntati come sempre sue Caterina Banti. I campioni europei in carica del Nacra 17 non hanno partecipato alle due precedenti tappe, ma sono reduci da una dominante vittoria al Princesa Sofia di Maiorca. Asaranno pertanto i favoriti, ma dovranno guardarsi dai soliti Fernando Echávarri Erasun and Tara Pacheco van Rijnsoever, vincitori negli ultimi due ...