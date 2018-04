Vaccini | morbillo | “Da Gennaio l’80% dei casi in Sicilia | Lazio | Calabria e Toscana”

Vaccini - ultimatum e polemiche : intanto il morbillo uccide il 400% in più : Il Comune di Torino ha inviato 250 lettere alle famiglie che ancora non hanno provveduto a vaccinare i propri figli. I bambini, che frequentano le scuole materne statali, se non si rispetterà l'obbligo di...

Medici specializzandi - Vaccini gratis e controlli - ecco il piano anti morbillo della Regione : L'articolo Medici specializzandi, vaccini gratis e controlli, ecco il piano anti morbillo della Regione sembra essere il primo su BlogSicilia Quotidiano di cronaca, politica e costume . Source: ...

Morbillo : in Sicilia arriva piano straordinario - Vaccini gratuiti e stretta sui controlli (2) : (AdnKronos) - Previsto anche un aumento del numero di vaccinatori presenti nei centri delle Asp in modo da ridurre i tempi di attesa. Si tratterà di personale medico, assistenti sanitari o infermieri in regime di plus orario o assegnato alla continuità assistenziale e, in caso tale personale non ris

Morbillo : in Sicilia arriva piano straordinario - Vaccini gratuiti e stretta sui controlli : Palermo, 12 apr. (AdnKronos) - Vaccinazione contro il Morbillo gratuita per tutta la popolazione, 'richiesta' per le donne in stato di gravidanza o di gravidanza programmata, e ancora gratuita e 'tempestiva' per tutti coloro che entrano in contatto con un caso di Morbillo. Sono alcune della misure i

Morbillo - in Italia è record : al via un piano straordinario Vaccini in Sicilia : I vaccini rappresentano una scoperta fondamentale nella storia della medicina, in quanto hanno permesso di curare malattie infettive altrimenti destinate a fare il loro corso senza poter essere contrastate efficacemente. Tuttavia in questi ultimi anni, principalmente a causa di informazioni poco corrette circolanti in rete, è diminuito il numero dei genitori che vaccinano i figli contro le malattie infettive. Le conseguenze di una scelta del ...

Morbillo - tavolo tecnico in Sicilia : piano straordinario Vaccini : Un piano straordinario per smaltire le liste d’attesa legate alle vaccinazioni e affrontare il caso Sicilia dove e’ in corso una epidemia di Morbillo. L’assessore alla Salute della Regione Siciliana Ruggero Razza stringe i tempi dopo la recentissima morte di un bimbo di dieci mesi, il quarto decesso in sette mesi a Catania. L’annuncio arriva nel giorno del tavolo tecnico per il monitoraggio delle vaccinazioni ...

Vaccini - casi di morbillo in Sicilia : per Ricciardi (ISS) c’è un “problema acuto” : “In Sicilia non c’è un’emergenza morbillo, ma un problema acuto“, spiega Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto superiore di sanità), in occasione della presentazione a Roma del progetto ‘Abbiamo i numeri giusti’, in riferimento ai recenti casi di morbillo registrati in Sicilia. “Quello che ci sconvolge è che ogni 3 mila casi di morbillo c’è un decesso. In Italia siamo arrivati, per un ...

Vaccini : fa discutere su twitter il bambolotto col morbillo : “E dopo tanti puntini eccolo qui: #CicciobelloMorbillino. Da oggi potrai curare le sue piccole bue rosse divertendoti a cancellarle. Nella valigettina troverai tutto ciò che ti serve. Sei pronto?”. Con questo tweet l’azienda Giochi Preziosi sponsorizza il suo nuovo bambolotto, criticato però sul social dei cinguettii da Roberto Burioni, ordinario di Microbiologia e Virologia e direttore della Scuola di Specializzazione presso ...

Vaccini - Campania : superati i target 95% per l’esavalente e 92% per il tetravalente e morbillo : Sulle vaccinazioni la Campania “ha raggiunto negli ultimi mesi i target di adempimento ministeriale, superando il 95% di copertura vaccinale per la esavalente, e oltre il 92% per la copertura vaccinale del tetravalente e morbillo, recuperando un gap storico della regione”. Così in una nota la Regione Campania, certificando il raggiungimento dell’obiettivo “dell’effetto gregge”. La Regione, ricorda la nota, ...

Vaccini - Rezza (Iss) : coperture a oltre 95% per esavalente e 90% morbillo : “Quella che emerge dai dati preliminari e parziali arrivati da alcune regioni è una situazione positiva: vediamo una tendenza all’aumento che ci porta a dire che è stato raggiunto l’obiettivo del 95% per l’esavalente, e un notevole aumento delle coperture per il morbillo, a ben oltre il 90%, intorno al 93%. Ricordiamoci che partivamo dall’85% del 2015“. Parola di Gianni Rezza, direttore del Dipartimento ...

Vaccini - l’esperto : “+6% dei bimbi vaccinati contro il morbillo nel 2017” : Aumenta il numero di bambini vaccinati al primo anni di vita: “Nel 2017 si registra infatti una media nazionale del 96% di copertura per il vaccino esavalente in questa fascia di eta’, pari al +2,5% rispetto al 2016, mentre la copertura per il vaccino contro morbillo, rosolia e parotite e’ del 93,6%, pari al +6,3%”. Ad affermarlo e’ il past president della Societa’ italiana di igiene, Carlo Signorelli, ...

Vaccini - il ritorno del morbillo in Italia | Lorenzin : “A gennaio 164 casi e due decessi” : Vaccini, il ritorno del morbillo in Italia | Lorenzin: “A gennaio 164 casi e due decessi” “Purtroppo i dati non sono buoni. Questo ci fa capire come le battaglie per la sicurezza richiedono tempo”, ha aggiunto il ministro della Salute riguardo alla recrudescenza del morbillo che ha colpito l’Italia dopo le campagne mediatiche dei No […] L'articolo Vaccini, il ritorno del morbillo in Italia | Lorenzin: ...

Vaccini - il ritorno del morbillo in Italia : "In un mese 164 casi e due vittime" : Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha reso noti i dati sulla recrudescenza del morbillo nel nostro Paese: "A gennaio 2018 si sono registrati in Italia 164 casi di morbillo e due morti, una persona di 41...