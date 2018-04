Uscita Cyberpunk 2077 prima del previsto? I nuovi dettagli

optimaitalia

: Uscita #Cyberpunk2077 prima del previsto? I nuovi dettagli - OptiMagazine : Uscita #Cyberpunk2077 prima del previsto? I nuovi dettagli -

(Di lunedì 23 aprile 2018)potrebbe uscire a breve. Grazie ad un report finanziario si intuisce che la data didel gioco potrebbe essere molto vicina. Il report è stato realizzato dal consiglio di amministrazione di CD Projekt Red e si apprende che lo studio polacco non pagherà i dividendi ai portatori di interessi per l’attuale anno fiscale. Tutto questo quindi potrebbe significare che la data didisia imminente. Ricordiamo che siamo pur sempre sul campo delle supposizioni, quindi prendete queste informaizoni con le pinze.Quando esce?Secondo il sito polacco Strefainwestorow, CD Projekt Red avrebbe iniziato a guadagnare così tanto da raggiungere i 200 milioni di dollari nel 2017, lo stesso anno in cui avrebbe pagato dividendi per un valore totale di circa 30 milioni di dollari ai propri portatori di interessi. Quest’anno però non dovrebbero essere ...