Usa | strage in locale Nashville | killer in fuga armato

Usa : studenti ricordano strage Columbine : WASHINGTON, 20 ARP - Gli studenti tornano in piazza in tutti gli Stati Uniti contro la violenza legata alle armi da fuoco e l'inazione della politica. Questa volta l'iniziativa parte dalla scuola ...

Usa : studenti ricordano strage Columbine : ANSA, - WASHINGTON, 20 ARP - Gli studenti tornano in piazza in tutti gli Stati Uniti contro la violenza legata alle armi da fuoco e l'inazione della politica. Questa volta l'iniziativa parte dalla scuola superiore di Columbine, Connecticut, teatro della strage del 20 aprile 1999 , 13 morti e 24 feriti, , la prima di una lunga serie. Gli alunni ...

Putin sotto accUsa per la presunta strage in Siria - stabilità mondiale a rischio Video : Situazione internazionale sempre più delicata e che rischia di collassare da un momento all'altro [Video]. Arrivano le dichiarazioni che potrebbero far vacillare definitivamente l'ago della bilancia e rompere quegli equilibri gia' precari con la Russia. A to dell'attacco in #Siria da parte di Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna, ci sono le prese di posizione da parte dei capi di Stato coinvolti nelle operazioni militari e, soprattutto, ...

Putin sotto accUsa per la presunta strage in Siria - stabilità mondiale a rischio : Situazione internazionale sempre più delicata e che rischia di collassare da un momento all'altro [VIDEO] . Arrivano le dichiarazioni che potrebbero far vacillare definitivamente l'ago della bilancia ...

Putin sotto accUsa per la presunta strage in Siria - stabilità mondiale a rischio : Situazione internazionale sempre più delicata e che rischia di collassare da un momento all'altro. Arrivano le dichiarazioni che potrebbero far vacillare definitivamente l'ago della bilancia e rompere quegli equilibri già precari con la Russia. A seguito dell'attacco in Siria da parte di Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna, ci sono le prese di posizione da parte dei capi di Stato coinvolti nelle operazioni militari e, soprattutto, un'accusa ...

La Russia accUsa : «C'è Londra dietro alla strage con il gas» : Ugo Caltagirone NEW YORK Nell'attesa che sulla Siria si abbattano i missili di Donald Trump, Mosca passa al contrattacco. E accusa senza mezzi termini gli 007 di Londra di essere dietro ai fatti di ...

Afghanistan - bombardata una scuola. Testimoni accUsano : “Strage di civili e bambini” : Afghanistan, bombardata una scuola. Testimoni accusano: “Strage di civili e bambini” L’attacco è stato condotto dall’aviazione militare afghana: tra le vittime ci sarebbero molti bambini che stavano ritirando dei premi per meriti scolastici. Kabul però smentisce: “Abbiamo ucciso solo talebani”.Continua a leggere L’attacco è stato condotto dall’aviazione militare afghana: tra le vittime ci sarebbero molti ...

Afghanistan - bombardata una scuola. Testimoni accUsano : “Strage di civili e bambini” : L'attacco è stato condotto dall'aviazione militare afghana: tra le vittime ci sarebbero molti bambini che stavano ritirando dei premi per meriti scolastici. Kabul però smentisce: "Abbiamo ucciso solo talebani".Continua a leggere

Armi - la Remington dichiara la bancarotta a caUsa della strage di Newtown : Armi, la Remington dichiara la bancarotta a causa della strage di Newtown La crisi è legata al declino delle vendite, avvenute soprattutto dopo la carneficina in cui morirono 20 bambini Continua a leggere

Usa - in mezzo milione a Washington per la marcia contro le armi organizzata dai sopravvissuti alla strage di Parkland : Migliaia di persone sono scese nelle strade di Washington e di altre città statunitensi per manifestare a favore di maggior controllo sulle armi da fuoco, nei cortei intitolati ‘marcia per le nostre vite’, organizzati dopo la strage nella scuola di Parkland, in Florida, che ha provocato 17 vittime. La protesta principale si svolge nella capitale a pochi passi dal Campidoglio: gli studenti e i partecipanti chiedono che il ...

Usa - gli studenti sopravvissuti alla strage di Parkland sulla copertina del Time : All'indomani del massacro la studentessa aveva parlato di fronte ai giornalisti di tutto il mondo gridando: ''A tutti i politici che hanno ricevuto donazioni dalla Nra, vergognatevi!''. Il suo ...

Ruanda - strage in chiesa a caUsa di un fulmine : le parole del sindaco Video : Un triste episodio si è verificato a Kigali, capitale del #Ruanda. Qui, a causa del maltempo, si è verificata una vera e propria strage, per la quale ben 16 persone hanno perso la vita. fulmine colpisce una chiesa in Ruanda La notizia di quanto accaduto nell'Africa Orientale è stata divulgata questa mattina dai maggiori quotidiani di livello mondiale: un #fulmine si è abbattuto su una #chiesa sita a Kigali, la citta' più popolosa della ...

Strage di Latina - la tecnica Usata dai medici per dire a mamma Antonietta che le figlie sono morte : Leggo.it riporta la notizia data in diretta a Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso su come Antonietta Gargiulo ha saputo della morte delle sue figlie Alessia e Martina. Le bimbe di 8 e 13 anni sono...

Strage di via d’Amelio - chiUsa l’inchiesta sul depistaggio : “Tre poliziotti imbeccarono il falso pentito Scarantino” : Tre poliziotti rischiano il processo per aver depistato le indagini sulla Strage di via d’Amelio. La procura di Caltanissetta ha chiuso l’ultima inchiesta sulle manovre che hanno deviato l’accertamento della verità sulla morte del giudice Paolo Borsellino e cinque uomini della scorta, il 19 luglio 1992. L’avviso di conclusione delle indagini, che di solito prelude a una richiesta di rinvio a giudizio, è stato notificato al ...