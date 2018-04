Uomini e Donne | Trono Classico | Puntata 23 aprile 2018 | In diretta

Francesca Cipriani dopo l’Isola sogna il trono di Uomini e donne : “Voglio lanciare un appello a Maria De Filippi […] Mi piacerebbe trovare l’amore attraverso la sua trasmissione”. Conclusa l’esperienza de L’Isola dei famosi che l’ha vista piazzarsi al quarto posto – benché da molti sia considerata la vincitrice morale di questa edizione – Francesca Cipriani guarda avanti e sogna un’altra esperienza televisiva, che questa volta le dia modo di ...

Uomini e Donne - al via la scelta di Sara tra baci e addii Video : #Uomini e Donne: la scelta di Sara è vicinissima ma non sono mancati i colpi di scena nel corso dell'ultima registrazione del Trono Classico, che ha visto invece in disparte sia Nilufar che Mariano Catanzaro. Al centro dell'attenzione c'è lei, la bella Affi Fella, che non sembra avere più dubbi. Ma vediamo quello che è successo. Uomini e Donne anticipazioni: Sara Affi Fella e Lorenzo, scoppia la passione Nell'ultima puntata di Uomini e Donne ...

Uomini e Donne - al via la scelta di Sara tra baci e addii Video : #Uomini e Donne: la scelta di Sara è vicinissima ma non sono mancati i colpi di scena nel corso dell'ultima registrazione del Trono Classico, che ha visto invece in disparte sia Nilufar che Mariano Catanzaro. Al centro dell'attenzione c'è lei, la bella Affi Fella, che non sembra avere più dubbi. Ma vediamo quello che è successo. Uomini e Donne anticipazioni: Sara Affi Fella e Lorenzo, scoppia la passione Nell'ultima puntata di Uomini e Donne ...

Uomini E DONNE / Gemma Galgani di nuovo felice dopo il Maurizio Costanzo Show? (Trono over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni Trono over: dopo le recenti segnalazioni sulla sua storia con Sossio Aruta, Ursula ha replicato sui social con un posto avvelenato contro i suoi haters…(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 12:55:00 GMT)

Uomini E DONNE / Gemma Galgani di nuovo felice dopo il Maurizio Costanzo Show? (Trono over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni Trono over: dopo le recenti segnalazioni sulla sua storia con Sossio Aruta, Ursula ha replicato sui social con un posto avvelenato contro i suoi haters…(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 12:55:00 GMT)

Nicolò Ferrari/ Uomini e Donne : il corteggiatore affronta il rivale Giordano : Nicolò Ferrari a Uomini e Donne: il corteggiatore di Nilufar Addati vede tornare in studio il rivale Giordano Mazzocchi, ma nell'esterna si bacia ancora una volta con la tronista.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 12:30:00 GMT)

LORENZO RICCARDI/ Uomini e Donne : secondo bacio con Sara e l’ironia contro Luigi Mastroianni - fan infuriate : LORENZO RICCARDI a Uomini e Donne: tra il corteggiatore e Sara Affi Fella scatta il secondo bacio, ma la tronista è arrabbiata per gli atteggiamenti fuori dallo studio del ragazzo. (Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 12:20:00 GMT)

Giordano Mazzocchi/ Uomini e Donne : il bacio con Nilufar e il ritorno in studio : Giordano Mazzocchi a Uomini e Donne: il corteggiatore finalmente bacia la tronista Nilufar Addati e ritorna in studio. Discussioni con il rivale Nicolò Ferrari.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 12:10:00 GMT)

Francesca Cipriani tronista? / Appello per partecipare a Uomini e donne : la De Filippi dirà di sì? : L'ascesa di Francesca Cipriani continua a dopo il successo all'Isola dei Famosi 2018, la bella biondina si prepara ad un'altra stagione in tv come tronista di Uomini e donne?(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 11:10:00 GMT)

Luigi Mastroianni/ Uomini e Donne : il corteggiatore non si presenta in esterna : Luigi Mastroianni a Uomini e Donne: il corteggiatore non si presenta in esterna con la tronista Sara Affi Fella. Discussioni in studio con il rivale Lorenzo Riccardi.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 11:10:00 GMT)

Lorenzo Riccardi/ Uomini e Donne : arriva il secondo bacio con Sara. Ma la tronista è arrabbiata... : Lorenzo Riccardi nelle ultime ore ha lasciato un commento fortemente ironico sotto il profilo di Luigi Mastroianni, suo rivale in amore. Il ragazzo infatti, corteggia da alcuni mesi Sara Affi Fella, nel corso del trono classico di Uomini e Donne. Dopo una iniziale indecisione, il giovane ha scelto di dichiararsi per Nilufar ma dopo poche esterne, la riccia ha richiesto un chiarimento che si era concluso con un passionale bacio e il successivo ...

Uomini e Donne - Lorenzo commenta una foto di Luigi : caos sui social : Uomini e Donne, Lorenzo Riccardo: ironia sul profilo di Luigi, caos su Instagram Non lo avremmo mai detto, eppure Lorenzo si è messo a fare dell’ironia anche sui social. Più precisamente, il corteggiatore di Uomini e Donne ha commentato la foto che il suo rivale Luigi ha pubblicato su Instagram. Un gesto che forse non […] L'articolo Uomini e Donne, Lorenzo commenta una foto di Luigi: caos sui social proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne oggi : baci infuocati per Sara e Nilufar : oggi Uomini e Donne: Sara bacia Lorenzo, Giordano torna e bacia Nilufar Nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne per questo inizio settimana. I telespettatori verranno sorpresi da baci infuocati e importantissime dichiarazioni d’amore. Si parte subito dal trono di Sara. Questa settimana, Luigi non è voluto andare in esterna a causa della […] L'articolo Uomini e Donne oggi: baci infuocati per Sara e Nilufar proviene da ...

Uomini e Donne | Trono Classico | Puntata 23 aprile 2018 | In diretta dalle ore 14 : 45 : Uomini e Donne è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.Nel people show di Maria De Filippi, si alternano, come di consueto, il Trono Classico e il Trono Over.prosegui la letturaUomini e Donne | Trono Classico | Puntata 23 aprile 2018 | In diretta dalle ore 14:45 pubblicato su Gossipblog.it 23 aprile 2018 08:05.